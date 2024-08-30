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Федеральные земли ГерманииНовостиМанфред Гюллер

Управление также выдвинуло предложение о постановлении, направленном на защиту рабочих от опасностей, возникающих в результате контакта с ионизирующим излучением.

Прогнозирование результатов предстоящих восточных государственных выборов оказывается особенно сложной задачей для опросников.

 and  Michael Bootcampf
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Выборы в Саксонии и Тюрингии в предстоящие выходные мыс оке ставят задачу в прогнозировании...
Выборы в Саксонии и Тюрингии в предстоящие выходные мыс оке ставят задачу в прогнозировании результатов для аналитиков, таких как опроник Manfred Galeria и политический scientist Hans Vorländer.

- Управление также выдвинуло предложение о постановлении, направленном на защиту рабочих от опасностей, возникающих в результате контакта с ионизирующим излучением.

Политический аналитик Манфред Гюллер находит прогноз сложным перед выборами в Тюрингии и Саксонии. Влияние теракта в Солingen на результаты голосования для различных партий в воскресенье остается неясным, заявил Гюллер во время панельной беседы с немецким пресс-агентством в Берлине. "Мы уже имеем дело с существенной неопределенностью".

Текущие лидеры - Бодо Рамелов (Левые) в Тюрингии и Михаэль Креtschmer (ХДС) в Саксонии - пользуются популярностью, объяснил Гюллер. Однако их сторонники обычно не голосуют за них.

"Это сценарий и рамочные условия, с которыми мы не сталкиваемся даже в старых федеральных землях", - заметил Гюллер. "Это уже ставит вопрос о том, перейдут ли чувства, которые мы измеряем перед выборами, в голоса. Возможно, нам придется ждать окончательных результатов, чтобы определить, какие альянсы осуществимы".

Политический аналитик Ханс Ворландер из Дрездена предсказывает, что ХДС в Саксонии получит выгоду от дебатов о миграции. С одной стороны, лидер ХДС Фридрих Мерц создает впечатление, что он ведет наступление. С другой стороны, президент Саксонии Креtschmer всегда был в авангарде этого вопроса. "Я считаю, что это даст ХДС небольшой толчок", - сказал Ворландер. "Но вопрос в том, сделает ли это их более могущественными, чем АФД".

В этом году много нерешительных избирателей, согласно долгосрочным исследованиям в ТУ Дрезден. Среди них есть "тактические или стратегические соображения голосования". Вопрос в том, сделать ли ХДС самой сильной силой или помочь Зеленым и СДПГ попасть в ландтаг Саксонии, чтобы помешать ХДС договариваться с БСВ.

В Саксонии Креtschmer в настоящее время правит с СДПГ и Зелеными. ХДС недавно опережала АФД в опросах, при этом АФД была около 30 процентов. В Тюрингии АФД лидировала в опросах в течение некоторого времени, значительно опережая ХДС и альянс Сахры Вагенкнехт.

Манфред Гюллер отметил, что текущие лидеры Бодо Рамелов и Михаэль Креtschmer популярны, но их сторонники часто голосуют за другие партии. Кроме того, Гюллер выразил неопределенность в отношении того, перейдут ли чувства, измеренные перед выборами, в голоса, предполагая, что окончательные результаты могут быть необходимы для определения осуществимых альянсов.

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