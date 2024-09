Управление по контролю за продуктами и лекарствами разрешает начать производство самостоятельной домашней вакцины против гриппа.

FluMist — это назальный спрей, производимый компанией AstraZeneca, используемый в США для профилактики гриппа с 2003 года. В настоящее время он продается в аптеках и медицинских учреждениях для лиц в возрасте от 2 до 49 лет по рецепту.

Недавно Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) дало разрешение на дополнительный способ получения вакцины в пятницу. Этот новый подход позволяет взрослым самостоятельно применять спрей или получать помощь от опекуна для детей дома.

AstraZeneca планирует поставлять вакцину через онлайн-аптеку третьей стороны, которая будет проверять право на получение и рецепт перед отправкой. Компания ожидает, что этот вариант будет доступен в начале следующего сезона простудных заболеваний.

"Сегодняшнее разрешение на первую вакцину от гриппа для самостоятельного или опекунского применения предлагает новый вариант получения безопасной и эффективной сезонной вакцины от гриппа, который может обеспечить большую удобство, гибкость и доступность для людей и семей", — сказал д-р Питер Маркс, директор Центра оценки и исследований биологических продуктов FDA.

Он призвал: "Ежегодная вакцинация является наиболее эффективным способом предотвращения гриппа, который ежегодно приводит к заболеванию значительной части населения США и может привести к серьезным осложнениям, включая госпитализацию и смерть".

По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в сезоне 2023-24 было зарегистрировано не менее 35 миллионов случаев заболевания, связанных с гриппом, 400 000 госпитализаций и 25 000 смертей. CDC рекомендует вакцинацию для всех лиц в возрасте 6 месяцев и старше ежегодно. Однако в последнем сезоне только около половины взрослых и детей получили ежегодную вакцинацию от гриппа.

FluMist является единственным безинъекционным вариантом вакцинации от гриппа в США. Он использует ослабленную живую версию вируса гриппа для защиты, в то время как инъекционные варианты используют либо инактивированные вирусы, либо белки для обучения иммунной системы против вируса. AstraZeneca заявляет, что FluMist обеспечивает такой же уровень защиты, как и другие вакцины от гриппа.

Когда FDA объявило о рассмотрении потенциальной самоприменяемой вакцины от гриппа в прошлом году, врачи выразили поддержку более доступным вариантам, но не ожидали, что самоприменение существенно повлияет на показатели вакцинации.

Доктор Ашиш Джа, декан Школы общественного здравоохранения Брауна и бывший координатор ответа на Covid-19 в Белом доме, сказал, что сделать самоприменяемую вакцину от гриппа доступной для свободной продажи в аптеках могло бы еще больше повысить доступность. Но он отметил, что до 15% людей могут бояться игл, поэтому предложение большего количества безинъекционных вариантов могло бы повысить показатели вакцинации.

"Я считаю, что влияние будет умеренным", — сказал он. Однако он надеялся, что это могло бы привести к большей осведомленности, возможно, через дополнительную маркетинговую деятельность от AstraZeneca или дальнейшие исследования более доступных интраназальных вакцин. "Я считаю это положительным шагом".

Поддержание хорошего здоровья является ключевым для эффективной борьбы с гриппом, делая ежегодные вакцинации, такие как FluMist, неотъемлемой частью здорового образа жизни. С разрешением FDA на самоприменение больше людей могут найти вакцинацию от гриппа более удобной и доступной.

