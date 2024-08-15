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Управление по конкуренции: Прогресс в конкуренции между железнодорожными и мобильными услугами

Федеральное управление по антимонопольному регулированию видит прогресс в направлении более справедливой конкуренции между Deutsche Bahn и другими провайдерами билетов на поезда и данных о подключениях.

 and  Elizabeth Wells
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Управление по конкуренции: Прогресс в конкуренции между железнодорожными и мобильными услугами

В июне прошлого года ведомство в Бонне ввело меры в отношении корпорации для стимулирования более справедливой конкуренции. Оно обвинило железнодорожную компанию в доминировании на рынке продажи железнодорожных билетов через свое приложение Навигатор и злоупотреблении этим положением, отказывая другим поставщикам в доступе к данным в режиме реального времени.

Информация о текущих поездках также полезна для потребителей, учитывая "частые задержки и сбои в железнодорожном сообщении", пояснило ведомство по картелям. "Наши действия против Deutsche Bahn действительно привели к улучшениям в инновационных мобильных сервисах в Германии", - добавил Андреас Мундт, глава ведомства.

Deutsche Bahn подтвердила подписание контрактов с двумя поставщиками для предоставления этой информации. Согласно этому, поставка данных в режиме реального времени начнется 1 сентября. Однако железнодорожная компания заявила, что уже проявляла готовность делиться данными в соответствии с соответствующими регламентами ЕС до решения ведомства по картелям. Ведомство, однако, заявило, что его требования выходят за рамки Регламента о правах пассажиров, действующего с июня 2023 года.

Кроме отсутствия обмена данными в режиме реального времени, антимонопольные органы также критиковали запреты на скидки и рекламу для мобильных платформ в прошлом году. Не взимались также комиссионные.

Железнодорожная компания с тех пор сняла эти ограничения. "Мобильные платформы могут предлагать скидки на билеты своим клиентам, за исключением обоснованных исключений", - пояснило ведомство. Кроме того, Deutsche Bahn выплачивает платформам комиссионные за посредничество в продаже билетов и обработке бронирований и платежей.

Deutsche Bahn подала апелляцию на меры ведомства по картелям и ходатайствовала об обеспечении иска в Высшем региональном суде Дюссельдорфа. Суд в марте 2024 года отклонил это "в значительной степени". Однако суд выразил serious doubts о минимальной ставке комиссионных, требуемой ведомством по картелям, и приостановил это требование на период основного разбирательства.

"Решение противоречит принципам рыночной экономики и не соответствует нашему пониманию конкуренции - по крайней мере, в отношении важного вопроса минимальной ставки комиссионных", - пояснила представительница железнодорожной компании. Решение суда по этому вопросу все еще ожидается.

Действия ведомства в Бонне по стимулированию более справедливой конкуренции вынудили Deutsche Bahn делиться данными в режиме реального времени с другими поставщиками, тем самым снизив свою монополию на рынке продажи железнодорожных билетов. Отсутствие конкуренции в обмене данными в режиме реального времени было одним из основных критических замечаний, предъявленных антимонопольными органами к Deutsche Bahn.

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