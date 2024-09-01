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Федеральные земли ГерманииНовостиХакерство

Управляющие воздушным движением в Германии становятся жертвами кибератак

Немецкие системы управления воздушным движением под ударом киберпреступников. choisit предусматривается незначительным.

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
Операции обычного воздушного движения происходят без перебоев, согласно обновлениям диспетчерской...
Операции обычного воздушного движения происходят без перебоев, согласно обновлениям диспетчерской службы.

- Управляющие воздушным движением в Германии становятся жертвами кибератак

Поставщик услуг управления воздушным движением DFS, базирующийся в Лангене близ Франкфурта-на-Майне, стал жертвой кибернетической атаки. "Наши внутренние коммуникации были взломаны, мы в настоящее время обороняемся", - заявил представитель DFS агентству Deutsche Presse-Agentur. Принимаются меры для минимизации ущерба. Рейсы продолжают осуществляться без перебоев. Об этом первоначально сообщил Bayerischer Rundfunk.

Как заявило DFS, атака произошла неделю назад. Точный масштаб хищения данных в настоящее время не ясен. Об этом было сообщено соответствующим органам, заявил спикер.

Кибернетическая атака на DFS была идентифицирована как попытка хакерского взлома. Несмотря на взлом, хакеры не смогли нарушить работу управления воздушным движением.

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