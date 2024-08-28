- Управляющий получает второй приговор в связи с кислотами, завершающий производство.

В результате нападения с применением кислоты на бизнесмена Бернхарда Гюнтера в Хане, близ Дюссельдорфа, окончательное осуждение второго преступника также было подтверждено. Федеральный верховный суд Германии (BGH) в Карлсруэ отклонил апелляцию человека, осужденного в феврале региональным судом Вупперталя к 11 годам лишения свободы за тяжкое телесное повреждение. По мнению BGH, приговор регионального суда не содержал юридических ошибок.

Человек объединился со сообщником, чтобы плеснуть на Гюнтера в 2018 году высококонцентрированную кислоту. Атака произошла, когда Гюнтер возвращался с пробежки. В то время Гюнтер занимал пост финансового директора энергетической компании Innogy и получил серьезные травмы, а также ненадолго лишился зрения.

Сообщник был осужден в 2022 году, и его приговор также был окончательно утвержден. Личности основных фигурантов жестокого нападения остаются неизвестными.

Приговор сообщника также был подтвержден судом, что подтверждает вердикт регионального суда Вупперталя. Тем не менее, лица, ответственные за нападение с кислотой на Бернхарда Гюнтера, все еще находятся на свободе, и их identities remain unknown.

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