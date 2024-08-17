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" Упорный мозгоучитель: проницательный документальный фильм о шахматном феномене Каспарова "

Соперник, достойный уважения, и бойцов за свободу: Гарри Каспаров превосходит роль прежнего чемпиона мира по шахматам. Его жизнь — бесконечная борьба против тирании.

 and  Lauren Adams
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В решающем туре своего шестикругового соревнования Гарри Каспаров начал свою стратегическую игру...
В решающем туре своего шестикругового соревнования Гарри Каспаров начал свою стратегическую игру против компьютеризированного шахматного противника IBM, Деepend Блю.

- " Упорный мозгоучитель: проницательный документальный фильм о шахматном феномене Каспарова "

Яростный, доминирующий, звериный, устрашающий. Этими эпитетами мир шахмат описывал не технику бойца, а стратегию игры одного из величайших и влиятельнейших шахматистов всех времен: Гарри Каспарова.

В возрасте всего 22 лет Гарри Каспаров стал самым молодым чемпионом мира по шахматам в истории в 1985 году, титул, который он по-прежнему удерживает и по сей день. Но его сила выходит за пределы шахматной доски. Каспаров олицетворяет стойкость послевоенного поколения против подавления в Советском Союзе. Документальный фильм "Гарри Каспаров -Rebel и Король шахмат", который выйдет в эфир на Arte в воскресенье (18.8.) в 22:05, исследует жизнь этого непокорного вундеркинда.

Провалы, осведомители, шпионаж

Возрожденный талант Каспарова проявился в раннем возрасте, как свидетельствовали его родители, страстные игроки в шахматы: в возрасте пяти лет он показал им решение шахматной задачи. Несмотря на свой талант, жизнь Каспарова не была безмятежной с самого начала. В возрасте семи лет он потерял отца, который умер от рака легких.

"У меня не было того, что можно было бы назвать беззаботным детством", - позже сказал Каспаров. Даже в детстве он погружался в шахматную теорию, изучая позиции и ходы - по десять-двенадцать часов в день. Его тренер и мать боялись, что несмотря на его усердие и уникальный талант, антисемитизм в Советском Союзе мог помешать многообещающей шахматной карьере. В результате мать изменила его еврейское имя при рождении Гарик Вайнштейн на Гарри Каспаров.

Государственное подавление и преследование

Жизнь этого шахматного вундеркинда была омрачена государственным подавлением и преследованием, как показано в документальном фильме с обильным оригинальным материалом. Даже за рубежом, во время холодной войны, Каспаров не мог избежать шпионов из советской секретной службы. Политическая элита Советского Союза считала его бунтарем и предпочитала действующего чемпиона мира Анатолия Карпова, который стал вечным соперником Каспарова. В то время как Карпов был конформистом и тихим, Каспаров слушал радиостанции "враждебного класса" и осмеливался занимать политическую позицию с раннего возраста. На протяжении всей своей карьеры шахматный талант Каспарова опирался на политическую поддержку и подозревал, что в его команде есть крот.

На пути к чемпионату мира

На чемпионате мира 1984 года против Карпова Каспаров был на грани того, чтобы стать претендентом на титул, когда неожиданно вмешалась международная шахматная федерация. Матч был прерван, якобы для сохранения здоровья игроков. "Весь мир понял, насколько это абсурдно. Они хотели, чтобы Карпов сохранил свой титул", - сказал журналист Брюс Пандоффдини. Каспаров стал чемпионом мира в следующем году.

Интересный документальный фильм о бурной жизни Каспарова длится более 50 минут и также раскрывает, насколько она тесно связана с политическими обстоятельствами.

Интенсивное внимание, которое Гарри Каспаров получал во время своей шахматной карьеры, не ограничивалось доской, так как были обвинения в шпионаже со стороны агентов советской секретной службы.

Несмотря на государственное подавление и преследование, карьера Гарри Каспарова в шахматах также была beeinflusst von den Medien, da einige Nachrichtenmedien ihn als Rebellen gegen die politische Establishment der Sowjetunion darstellten.

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