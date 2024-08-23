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Упорно следуя своему прежнему образцу, мастер Леверкузен продолжает свой путь

Байер 04 Леверкузен обуславливает темп с самого начала в матче Бундеслиги. Юрген Клопп вновь продемонстрировал исторические слабости "Боруссии" Мёнхengladbach.

 and  James Williams
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- Упорно следуя своему прежнему образцу, мастер Леверкузен продолжает свой путь

Еще один поздний гол от Леверкузена гарантирует идеальный старт в новом сезоне. Международный игрок Флориан Вirtz забил в дополнительное время (90.+11), чтобы обеспечить победу со счетом 3-2 (2-0) над «Боруссией» Мёнхенгладбах. На данный момент команда тренера Хаби Алонсо практически непобедима в Бундеслиге. Вirtz воспользовался второй возможностью, созданной его нереализованным пенальти, который был отражен вратарем «Гладбаха» Йонасом Омлином ранее.

Гранит Хакка (12') и Вirtz (38') вывели Леверкузен вперед со счетом 2-0. Однако голы Нико Элведи (59') и Тима Кляйндиенста (85') создали впечатление, что Леверкузен может не победить. Тем не менее, перед 54 042 зрителями Леверкузен, как и в прошлом сезоне, забил решающий гол в конце матча.

Леверкузен остается непобежденным в 35 матчах Бундеслиги подряд и в 42 во всех внутренних соревнованиях. Для «Гладбаха», который начал сезон с большими надеждами, это было разочаровывающее первое поражение. Игра была временно прервана из-за дымовых шашек во время перерыва.

Леверкузен начинает Бундеслигу без изменений в стартовом составе

"Прошлое — это история", — подчеркнул тренер Байера Хаби Алонсо в четверг. В начале матча он представил свою чемпионскую команду без новых игроков, в том числе Лукаса Хradecky и двух бывших игроков «Гладбаха», Гранта Хакка и Йонаса Hofmann. Национальный защитник Йонатан Тах также был на поле, выступая в качестве капитана обороны. Переход Таха в «Баварию» все еще неясен. Трое новых подписаний, Мартин Терьер, Алеикс Гарсия и Жанюэль Белосиан, остались на скамейке запасных.

Поддержники «Гладбаха», как и дважды ранее, отметили начало сезона белой маршем из центра города в стадион. Они скучали по полузащитнику Ману Коне, который все еще может перейти в другой клуб в это трансферное окно. Тренер «Гладбаха» Геррадо Сеоане, предшественник Алонсо в Леверкузене, выпустил двух новых игроков, Кивина Стоагера и Тима Кляйндиенста, в стартовом составе.

Сдержанный триумф после гола Хакка

Матч начался довольно напряженно, с более зрелым подходом гостей и доминированием на поле. Ранний счет 1:0 Леверкузена был несколько случайным, так как Хакка, после паса от Жереми Фрмпонга, мощным ударом отправил мяч в верхний угол со средней дистанции. 31-летнему Хакке, который провел четыре года в «Боруссии», оставалось лишь скромно отпраздновать свой гол-мечту. Через шесть минут перекладина «Гладбаха» дрожала, когда контратака Виктора Бонифаса ударилась в перекладину.

Затем Леверкузен проявил больше мужества и создал свой первый настоящий шанс с Кляйндиенстом, но «Боруссия» ответила контратакой, в которой Вirtz завершил пас Фрмпонга ударом слева в дальний угол. Гол Кляйндиенста был отменен после видеопросмотра из-за офсайда.

«Гладбах» боролся, и гол Элведи головой сократил отставание до 1:2, сделав игру более открытой. Кляйндиенст взбодрил болельщиков «Боруссии», что привело к напряженной заключительной фазе с дополнительным временем — и счастливым исходом для Леверкузена.

Несмотря на то, что тренер Алонсо подчеркнул акцент на настоящем, он сохранил свой чемпионский состав на матч, в том числе Хакку. Объявив, "Я не буду зацикливаться на прошлом", Алонсо сохранил свой стартовый состав без изменений.

Тем не менее, фанаты «Гладбаха» оставались оптимистичными, отмечая начало сезона белой маршей, даже без отсутствующего полузащитника Ману Коне. Однако, когда его спросили о своем будущем, Коне остался неопределенным, сказав: "Я не буду принимать решений сейчас".

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