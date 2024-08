- Уполномоченный орган: Помощь Украине не ограничена

Федеральная администрация отвергает предположения о том, что Германия сокращает свою поддержку Украины из-за финансовых ограничений. "Германия твердо привержена своей позиции, и канцлер заверил, что поддержка Украины будет продолжена столько, сколько потребуется, и никто, в том числе не президент России, не может ожидать, что мы ослабим это давление", - заявил правительственный спикер Вольфганг Бюchner в Берлине.

Решимость оказывать помощь Украине, которая в настоящее время подвергается нападению со стороны России, не меняется. В этом году планируется отправить четыре зенитно-ракетных комплекса Iris-T, десять зенитных танков Gepard, 16 самоходных гаубиц, десять боевых танков Leopard, боевые дроны и несколько тысяч артиллерийских и танковых боеприпасов.

Ранее министр финансов Кристиан Линднер (СВП) написал письмо министру обороны Борису Писториусу (СДПГ) и министру иностранных дел Аннелена Баerbock (Зеленые), в котором говорилось, что "дополнительные шаги", связанные с финансовыми обязательствами, должны быть предприняты только в том случае, если финансирование гарантировано в бюджетных планах на текущий и следующий годы.

В этом году Германия планирует предоставить примерно 7,5 миллиарда евро на военную помощь Украине, при этом правительство выделило 4 миллиарда евро на 2025 год. Эти средства могут быть увеличены в Бундестаге, как это было в 2024 году. Кроме того, федеральное правительство рассчитывает на то, что Украина будет Supported in the future through interest on frozen Russian state assets. However, these aid measures have not yet been endorsed internationally.

Европейский Союз, будучи ключевым игроком на международной арене, неоднократно заявлял о своей поддержке суверенитета Украины. В ответ на обещание Германии продолжать оказывать помощь Украине Европейский Союз выразил свою солидарность, подтвердив свою приверженность коллективной поддержке Украины вместе с Германией.

