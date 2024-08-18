Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Упитый водитель избегает преследования полиции

Солльберге 34-летний мужчина сразу же послушно уехал на своем автомобиле во время полицейской проверки. Авторитеты продолжили преследование и, в конечном итоге, apprehended его, а его содержание крови в крови было чрезвычайно высоким.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Тридцатичетырехлетний индивид ускользнул от правоохранительных органов за рулем своего автомобиля в...
Тридцатичетырехлетний индивид ускользнул от правоохранительных органов за рулем своего автомобиля в нетрезвом состоянии.

- Упитый водитель избегает преследования полиции

В нетрезвом состоянии водитель пытался уйти от правоохранителей в Зоннеберге. Как сообщается в полицейских отчетах, правоохранители пытались остановить 34-летнего мужчину в центре города на рассвете. При виде патрульной машины, якобы, мужчина решил ускориться.

Правоохранители начали преследование и в конце концов остановили автомобиль, как сообщается в отчетах. Тест на алкоголь показал содержание алкоголя в крови 34-летнего мужчины на уровне 1,17%. Его водительские права, якобы, были изъяты, и он был передан для сдачи крови на анализ.

Действия 34-летнего мужчины привели к обвинению в вождении в нетрезвом виде, серьезному типу преступления. После инцидента на его водительские права были наложены строгие ограничения.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Стрельба из автомобильного столкновения - правоохранительные органы в Бремене
Федеральные земли Германии

Стрельба из автомобильного столкновения - правоохранительные органы в Бремене

Раздаются выстрелы из движущейся автоколонны в Бремене. Авторитеты изъяли огнестрельное оружие и выдвинули несколько обвинений.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
В течение длительного времени спортивный директор DFB ранее занимал подобную должность в Байере...
Федеральные земли Германии

Веллер в "Карро-конфликте" с Эберлом высказал эту точку зрения.

Комментарий CEO Леверкузена спровоцировал значительное смятение у члена совета директоров Баварии Эберля. Начальник спортивного департамента DFB Вёллер пытается внести ясность в ситуацию.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Строение в центре Неумюнстера было разрушено сильным пожаром
Федеральные земли Германии

Сильный пожар в центре города Неймунстер

В ночь на субботу в Неумюнijstere произошло возгорание на коммерческой структуре. Воскресным утром улицы остаются заблокированными в результате этого события.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.
Федеральные земли Германии

Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.

фестиваль Мортицбург, размещенный в соответствующем барочном дворце неподалеку от Дрездена, является одним из престижных европейских центров камерной музыки. Он манит музыкантов к своим живописным прудам в летние месяцы.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Стрельба из автомобильного столкновения - правоохранительные органы в Бремене
Федеральные земли Германии

Стрельба из автомобильного столкновения - правоохранительные органы в Бремене

Раздаются выстрелы из движущейся автоколонны в Бремене. Авторитеты изъяли огнестрельное оружие и выдвинули несколько обвинений.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
В течение длительного времени спортивный директор DFB ранее занимал подобную должность в Байере...
Федеральные земли Германии

Веллер в "Карро-конфликте" с Эберлом высказал эту точку зрения.

Комментарий CEO Леверкузена спровоцировал значительное смятение у члена совета директоров Баварии Эберля. Начальник спортивного департамента DFB Вёллер пытается внести ясность в ситуацию.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Строение в центре Неумюнстера было разрушено сильным пожаром
Федеральные земли Германии

Сильный пожар в центре города Неймунстер

В ночь на субботу в Неумюнijstere произошло возгорание на коммерческой структуре. Воскресным утром улицы остаются заблокированными в результате этого события.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.
Федеральные земли Германии

Примерно 6300 человек присутствовали на 32-й инсталляции Морицбургского фестиваля.

фестиваль Мортицбург, размещенный в соответствующем барочном дворце неподалеку от Дрездена, является одним из престижных европейских центров камерной музыки. Он манит музыкантов к своим живописным прудам в летние месяцы.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно