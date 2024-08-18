- Упитый водитель избегает преследования полиции

В нетрезвом состоянии водитель пытался уйти от правоохранителей в Зоннеберге. Как сообщается в полицейских отчетах, правоохранители пытались остановить 34-летнего мужчину в центре города на рассвете. При виде патрульной машины, якобы, мужчина решил ускориться.

Правоохранители начали преследование и в конце концов остановили автомобиль, как сообщается в отчетах. Тест на алкоголь показал содержание алкоголя в крови 34-летнего мужчины на уровне 1,17%. Его водительские права, якобы, были изъяты, и он был передан для сдачи крови на анализ.

Действия 34-летнего мужчины привели к обвинению в вождении в нетрезвом виде, серьезному типу преступления. После инцидента на его водительские права были наложены строгие ограничения.

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