- Упитая мать попала в аварию на дороге в детский сад

Женщина, находившаяся под действием алкоголя, вызвала аварию в Нюслохе (район Рейн-Неккар) по дороге за своей четырехлетней дочерью в детский сад. Она пыталась припарковаться возле детского сада, когда столкнулась с припаркованной перед ней машиной, сообщил представитель полиции. На месте происшествия было замечено сильное запах алкоголя. Тест на алкоголь в крови показал результат около 2,5 промилле. Никто не пострадал в результате инцидента.

Машина женщины столкнулась с припаркованной машиной во время аварии. Она должна была припарковаться возле детского сада, чтобы забрать свою дочь.

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