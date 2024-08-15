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Федеральные земли ГерманииНовостиАвтомобиль

Упитая мать попала в аварию на дороге в детский сад

Мать хочет забрать своего ребенка из детского сада и сесть в машину. Однако мать пьяна. Она уже не способна припарковаться.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
Мать хотела забрать своего ребёнка из детского сада пьяной (символическое фото)
Мать хотела забрать своего ребёнка из детского сада пьяной (символическое фото)

- Упитая мать попала в аварию на дороге в детский сад

Женщина, находившаяся под действием алкоголя, вызвала аварию в Нюслохе (район Рейн-Неккар) по дороге за своей четырехлетней дочерью в детский сад. Она пыталась припарковаться возле детского сада, когда столкнулась с припаркованной перед ней машиной, сообщил представитель полиции. На месте происшествия было замечено сильное запах алкоголя. Тест на алкоголь в крови показал результат около 2,5 промилле. Никто не пострадал в результате инцидента.

Машина женщины столкнулась с припаркованной машиной во время аварии. Она должна была припарковаться возле детского сада, чтобы забрать свою дочь.

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