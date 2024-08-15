Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовости

<unk> Волшебная ночь <unk>: Килиан Мбаппе забил первый гол Реала Мадрида в победе над "Аталантой" в Суперкубке УЕФА

На открытие счета конца Ктилиану Мбаппэ для Реал Мад linh ушло всего 68 минут, и францужен једная суперзвезда помогу Blancos к победе над Атланой в финаль нони UEFA Super Cup.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 2 минут

<unk> Волшебная ночь <unk>: Килиан Мбаппе забил первый гол Реала Мадрида в победе над "Аталантой" в Суперкубке УЕФА

Широко признанный glorified предсезонный товарищеский матч, Суперкубок проводится между победителями прошлого сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Обе стороны били по перекладине в равной первой половине, главным моментом стала потрясающая кончиками пальцев сейва от Тибо Куртуа, предотвратившая, казалось бы, неминуемый гол для итальянской команды Марио Пашалича.

Наконец, Реал забил в 59-й минуте, когда Федерико Валеverde поразил пустые ворота после великолепной игры на фланге от Виньисиуша.

Мбаппе, который перешел в Реал в июне на свободном трансфере после истечения контракта с ПСЖ, затем пробежал на пас низом от Джуда Беллингема и отправил мяч в верхний угол, обеспечив клубу и главному тренеру Карло Анчелотти шестую победу в Суперкубке.

“Это волшебная ночь”, - сказал Мбаппе после матча CBS. “Я всегда мечтал о таких ночах, и теперь это реальность. Играть за этот клуб, лучший клуб в мире, это безумие.

Я очень счастлив дебютировать сегодня. Конечно, мы выиграли трофей, и это действительно важно выиграть трофей здесь, потому что все здесь выиграли.

Мне было приятно забить гол как нападающему, быть там, чтобы забить за свою команду, всегда приятно, и я надеюсь, что смогу улучшиться, чтобы помочь команде больше”.

Мбаппе был полон похвал в адрес своих новых товарищей по команде, назвав Виньисиуса и Родриго “великолепными игроками” и saying, что с ними легко играть, несмотря на некоторые опасения по поводу того, как он впишется.

“Вот почему это Реал Мадрид, и вот почему это лучший клуб в мире, потому что у нас здесь лучшие игроки”, - сказал он. “Приятно играть с Родриго и Виньисиусом, а также с Беллингемом”.

Анчелотти сказал, что Мбаппе “очень хорошо” сыграл на дебюте и подчеркнул важность того, чтобы его звездные игроки играли как команда.

“Это была первая игра, он хорошо адаптировался к команде”, - сказал он. “Он хорошо комбинировал с Виньисиусом и с Беллингемом.

Конечно, у нас много качества, но мы должны уметь играть вместе, мы сделали это tonight, и это хорошо для нас”.

Мадрид начинает свой сезон в чемпионате на выезде против Мальорки в воскресенье.

В своем возбуждении Мбаппе упомянул, что ему понравилось играть в футбол со своими новыми товарищами по команде, особо выделив навыки Виньисиуса и Родриго. После впечатляющего дебюта он выразил желание внести больший вклад в команду и помочь им выиграть больше трофеев, как и в его любимом спорте, футболе.

Несмотря на победу в Суперкубке, фанаты Реала с нетерпением ждут предстоящего футбольного сезона, надеясь на еще один успешный сезон tanto в национальных, как и в европейских соревнованиях.

Реал Мадрид выиграл рекордный шестой Суперкубок.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Выступление Рэйчел Гунн на Олимпиаде в Париже вызвало критику.
Спорт

Австралийский олимпийский руководитель осудил онлайн-петицию, в которой атаковали нарушение прав на Рейгуна

Комитет Олимпийских игр Австралии (КОИ) осудил анонимную интернет-петицию, касающуюся Рэйчел Ганн – знаменитого брейкера, известного как Рэйгун, утверждая, что в ней содержатся ложные заявления о том, как она была отобрана для участия в Играх в Париже.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
35-летний Марко Ройс хочет играть до конца сезона 2026 года в Лос-Анджелесе
Спорт

Футболист Марко Реус подписал контракт с "Лас-Анджелес Глэкси".

Время Марко Ройса в Боруссии закончилось, но его футбольная карьера далека от завершения. После долгого периода в Дортмунде он готов к 'новому приключению'.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Зверев выходит в раунд 16 на турнире в Цинциннати.
Спорт

Зверев выходит в раунд 16 на турнире в Цинциннати.

Александр Зверев встречается со своим соперником по финалу Олимпийских игр 2021 года на твердом корте в Цинциннати. Немецкий номер один снова комфортно выигрывает матч.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Девушки в Афганистане учатся на секретных классах, работает по строгому протоколу безопасности,...
Главные темы

Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Хавар готовился к началу обучения в медицинской школе в Афганистане, когда талибы вошли в столицу Кабул и захватили власть, установив единственный в мире запрет на обучение девочек старше 12 лет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно