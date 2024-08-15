<unk> Волшебная ночь <unk>: Килиан Мбаппе забил первый гол Реала Мадрида в победе над "Аталантой" в Суперкубке УЕФА

Широко признанный glorified предсезонный товарищеский матч, Суперкубок проводится между победителями прошлого сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Обе стороны били по перекладине в равной первой половине, главным моментом стала потрясающая кончиками пальцев сейва от Тибо Куртуа, предотвратившая, казалось бы, неминуемый гол для итальянской команды Марио Пашалича.

Наконец, Реал забил в 59-й минуте, когда Федерико Валеverde поразил пустые ворота после великолепной игры на фланге от Виньисиуша.

Мбаппе, который перешел в Реал в июне на свободном трансфере после истечения контракта с ПСЖ, затем пробежал на пас низом от Джуда Беллингема и отправил мяч в верхний угол, обеспечив клубу и главному тренеру Карло Анчелотти шестую победу в Суперкубке.

“Это волшебная ночь”, - сказал Мбаппе после матча CBS. “Я всегда мечтал о таких ночах, и теперь это реальность. Играть за этот клуб, лучший клуб в мире, это безумие.

Я очень счастлив дебютировать сегодня. Конечно, мы выиграли трофей, и это действительно важно выиграть трофей здесь, потому что все здесь выиграли.

Мне было приятно забить гол как нападающему, быть там, чтобы забить за свою команду, всегда приятно, и я надеюсь, что смогу улучшиться, чтобы помочь команде больше”.

Мбаппе был полон похвал в адрес своих новых товарищей по команде, назвав Виньисиуса и Родриго “великолепными игроками” и saying, что с ними легко играть, несмотря на некоторые опасения по поводу того, как он впишется.

“Вот почему это Реал Мадрид, и вот почему это лучший клуб в мире, потому что у нас здесь лучшие игроки”, - сказал он. “Приятно играть с Родриго и Виньисиусом, а также с Беллингемом”.

Анчелотти сказал, что Мбаппе “очень хорошо” сыграл на дебюте и подчеркнул важность того, чтобы его звездные игроки играли как команда.

“Это была первая игра, он хорошо адаптировался к команде”, - сказал он. “Он хорошо комбинировал с Виньисиусом и с Беллингемом.

Конечно, у нас много качества, но мы должны уметь играть вместе, мы сделали это tonight, и это хорошо для нас”.

Мадрид начинает свой сезон в чемпионате на выезде против Мальорки в воскресенье.

В своем возбуждении Мбаппе упомянул, что ему понравилось играть в футбол со своими новыми товарищами по команде, особо выделив навыки Виньисиуса и Родриго. После впечатляющего дебюта он выразил желание внести больший вклад в команду и помочь им выиграть больше трофеев, как и в его любимом спорте, футболе.

Несмотря на победу в Суперкубке, фанаты Реала с нетерпением ждут предстоящего футбольного сезона, надеясь на еще один успешный сезон tanto в национальных, как и в европейских соревнованиях.

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