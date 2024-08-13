<unk> Вице-звезда Джулия Луи-Дрейфус проведет дискуссию с губернаторами-женщинами во время ДНК

Луи́с-Дрейфус, сыгравшая в телесериале HBO «Вице-президент» первую вымышленную женщину-вице-президента США, является давней сторонницей демократов и открыто высказывалась о проблемах женщин на протяжении всей своей карьеры (HBO, как и CNN, принадлежит материнской компании Warner Bros. Discovery).

Панель, которая состоится 21 августа во время недели ДНС в Чикаго, соберет восемь демократических женщин-губернаторов США: губернатор Аризоны Кэти Хоббс, губернатор Канзаса Лора Келли, губернатор Мейна Джанет Миллс, губернатор Массачусетса Маура Хили, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, губернатор Нью-Мексико Мишель Лухан Гришам, губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул и губернатор Орегона Тина Котек.

Звезда «Сайнфелда» Луи́с-Дрейфус выразила свой энтузиазм по поводу ведения этой панели на ДНС.

«На протяжении своего срока демократические женщины-губернаторы делали историю, меняли дискуссию о женщинах на руководящих постах и добивались больших успехов для людей своих штатов. Они разбивали стеклянные потолки и демонстрировали отличное лидерство. Их голоса необходимы», — недавно сказала Луи́с-Дрейфус журналу The Hollywood Reporter. «Я с нетерпением жду нашей беседы и возможности выделить этих выдающихся лидеров».

Луи́с-Дрейфус, которая шесть раз подряд получала премию «Эмми» за лучшую женскую роль за исполнение роли Селины Мейер в «Вице-президенте», пережила возрождение популярности после того, как президент Джо Байден летом этого года выдвинул кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов.

Как будто жизнь подражала искусству, фанаты отметили реальные параллели с сериалом, в котором Луи́с-Дрейфус сыграла первую женщину-вице-президента, ставшую затем первой женщиной-президентом.

В связи с многочисленными мемами и видео, сравнивающими комедийный сериал HBO с восхождением Харрис, создатель «Вице-президента» Армандо Ианнуччи был вынужден недавно напомнить очевидное.

«Не забывайте, мы все это придумали», — написал он в ответ на комментарий в X, резюмирующий политический подъем и падение Мейер в ситкоме.

В этом отчете также принимала участие Лайза Респерс Франс из CNN.

Луи́с-Дрейфус выразила благодарность за влияние, которое демократические женщины-губернаторы оказали на развлечения, заявив в интервью журналу The Hollywood Reporter, что они сделали историю, изменили дискуссию и продемонстрировали отличное лидерство. Их достижения заслуживают празднования, и она с нетерпением ждет ведения панели на ДНС, чтобы подчеркнуть их успехи.

Успех «Вице-президента», в котором Луи́с-Дрейфус сыграла вымышленную женщину-вице-президента, ставшую затем президентом, стал еще более актуальным для зрителей после того, как президент Джо Байден выдвинул кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Создателю сериала Армандо Ианнуччи пришлось напомнить фанатам, что политические события в сериале были чистой выдумкой.

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