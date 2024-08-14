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<unk>Я хочу есть рамены<unk>: пособия по социальному обеспечению не удерживают инфляцию

До прошлого года Джент Бархт могла позволить себе есть сэндвичи с ростбифом или салат из тунца на обед. Однако вдовой 78-летней даме теперь приходится экономить на еде, так как выплаты социальной защиты не поспевают за растущими затратами на питание, жилье и медицинское обслуживание в последнее...

 and  Vladimir Milov
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Повышение затрат на еду вызвало затруднения с финансами получателей пособия по социальному...
Повышение затрат на еду вызвало затруднения с финансами получателей пособия по социальному обеспечению

<unk>Я хочу есть рамены<unk>: пособия по социальному обеспечению не удерживают инфляцию

Пенсионерка, бывший графический дизайнер, Альбрехт считает, что тратит на $100 больше в месяц в супермаркете, чем до того, как инфляция резко начала расти в 2021 году. Ее арендная плата за последние два года выросла на общую сумму $65, счета за коммунальные услуги стали больше, а некоторые из семи лекарств, которые она принимает ежедневно после перенесенного инфляции, стали дороже. Она не стриглась больше года, хотя не любит носить волосы так длинно.

"Я теперь ем рамен для ланча, чего никогда не делала раньше", - сказала Альбрехт, жительница Индианы, Пенсильвания, которая в основном полагается на ежемесячные выплаты по социальному обеспечению в размере $1,163. "Если оно не распродано, я просто не ем. Я не ем говядину, с тех пор, как не помню когда. Не могу себе позволить".

Многие другие пожилые граждане также чувствуют давление инфляции. Выплаты по социальному обеспечению потеряли 20% своей покупательской способности с 2010 года, согласно недавнему анализу Ассоциации пожилых граждан, группы защиты интересов. Те, кто вышел на пенсию в том году, нуждались бы в среднем в ежемесячном увеличении на $370 или $4,440 в год, чтобы восстановить потерянную стоимость.

По сути, каждые $100, потраченные в 2010 году, сегодня могли бы купить только $80.

Каждый январь получатели социального обеспечения получают ежегодную надбавку к стоимости жизни, известную как COLA, но увеличения часто не поспевают за реальным ростом цен - что вредит пожилым гражданам, многие из которых живут на фиксированные доходы и в значительной степени зависят от своих выплат по социальному обеспечению. Восемь из последних 15 надбавок были ниже инфляции за тот год.

Выплаты по социальному обеспечению выросли на 58% с 2010 по 2024 год, но стоимость товаров и услуг, приобретаемых типичными пенсионерами, выросла на 73% за тот же период, сказал союз. Цены на хлеб и фарш, например, выросли почти на 147% и 73% соответственно за этот период.

В последнее время рост инфляции привел к некоторым из самых больших ежегодных надбавок с начала 1980-х годов. Получатели получили значительные увеличения на 5,9% в 2022 году и 8,7% в 2023 году, но только на 3,2% в этом году, поскольку инфляция охладела.

Тем не менее, за последние пять лет только надбавка за 2023 год превзошла темпы инфляции, сказал союз. В другие годы надбавки отставали от инфляции на 1,1 процентного пункта.

Ежегодные надбавки основаны на процентном изменении индекса инфляции от среднего за третий квартал текущего года по сравнению с тем же периодом в предыдущем году. Повышение следующего года будет объявлено в октябре, но, по словам Шеннон Бентон, директора союза, оно, вероятно, составит 2,6% на основе темпов инфляции через июнь. Это недостаточно, чтобы соответствовать реальным расходам многих пожилых людей, особенно когда предыдущие надбавки не покрывают рост цен, сказала она.

"Мы слышим, что расходы домашних хозяйств выросли быстрее, чем COLA в прошлом году, с пищей и жильем в качестве лидеров", - сказала она, добавив, что некоторые пожилые люди вынуждены быстрее тратить свои сбережения на пенсию и брать кредитные карты в долг.

Для Альбрехт кажется, что ее выплаты по социальному обеспечению потеряли более 20% своей покупательской способности.

"Цены на еду все еще растут. Цены на коммунальные услуги резко выросли", - сказала она. "Давайте будем честными, стоимость всего выросла".

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