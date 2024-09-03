- Union IG Metall выступает за государственное управление в сталелитейных предприятиях Thyssenkrupp.

После отставок членов наблюдательного совета в Thyssenkrupp Steel, IG Metall выступает за более сильное влияние правительства в крупнейшем производителе стали Германии.

После встречи в Франкфурте-на-Майне председатель IG Metall Кристиане Беннер предложила, чтобы федеральное и земельное правительства заняли два вакантных места в наблюдательном совете, освобожденных акционерами. Этот шаг важен для поддержания прозрачного и сбалансированного разделения обязанностей между сталелитейным подразделением и материнской компанией Thyssenkrupp.

IG Metall: Два места "обоснованы"

Учитывая, что государство инвестировало 2 миллиарда евро в зеленую трансформацию Thyssenkrupp, этот шаг оправдан и логичен. Профсоюз также подчеркнул, что это еще более уместно, поскольку новый совладелец Даниель Кретински получил два места в наблюдательном совете после относительно скромных инвестиций в размере нескольких десятков миллионов евро. Государство использует 2 миллиарда евро для строительства сооружений для более экологически чистого производства стали.

В прошлую неделю четыре члена наблюдательного совета подали в отставку во время дискуссий о будущем сталелитейного подразделения из-за отсутствия доверия между управлением AG и собой.

В интервью "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) в субботу генеральный директор Мигель Лопес раскрыл, что уже ведутся планы по двум новым представителям акционеров в наблюдательном совете, но он не предоставил больше подробностей.

IG Metall предлагает, чтобы федеральное и земельное правительства использовали свои инвестиции в зеленую трансформацию Thyssenkrupp, заполнив вакантные места в наблюдательном совете своими представителями, в качестве меры обоснования после своей существенной инвестиции.

Учитывая отставки четырех членов наблюдательного совета из-за отсутствия доверия к управлению AG, призыв IG Metall к более сильному влиянию правительства в Thyssenkrupp Steel можно воспринять как ответ на нестабильность в руководстве компании.

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