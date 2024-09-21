Уникальное обновление: Президентская кампания Харриса обнародовала рекламу, которая связывает Трампа с Марком Робинсоном

Кампания Харриса опубликовала первое объявление, связывающее Трампа с кампанией более низкого уровня, которое было раскрыто CNN самой кампанией Харриса.

Под названием "Оба ошибаются", это объявление, которое CNN получило эксклюзивно, сочетает прошлые комплименты Трампа в адрес Робинсона с позицией кандидата в губернаторы по вопросу абортов, например, выражение поддержки всеобщего запрета на аборты в штате без исключений.

Объявление начинается с комментариев Трампа, восхваляющих Робинсона как "превосходного заместителя губернатора" и даже сравнивающих его с Мартином Лютером Кингом, в то время как эти чувства противопоставляются словам Робинсона: "Для меня нет компромиссов по поводу абортов" и "Мы можем утвердить законопроект и сказать, что 'В Северной Каролине нельзя делать аборт по любой причине'".

Эта новая реклама является частью бюджета в $370 миллионов на цифровую и телевизионную рекламу кампании Харрис-Уоллз между Днем труда и Днем выборов и будет показана на телестанциях по всей Северной Каролине в пятницу, в том числе на местных новостях, "Своя игра" и "Колесо фортуны".

Это происходит в то время, когда Харрис готовится посетить Джорджию в пятницу с речью, посвященной роли Трампа в предстоящем пересмотре дела "Роу против Уэйда". Речь Харрис, как ожидается, сосредоточится на недавних смертях женщин в Джорджии Эмбер Тёрман и Кэнди Миллер, которые, как считается, умерли в 2022 году из-за неадекватной помощи, вызванной ограничениями на аборты в штате.

"Контраст для избирателей на этих выборах никогда не был более очевидным: в Джорджии вице-президент Харрис страстно выступает за свободу деторождения посреди двух смертей женщин в результате запрета на аборты, поддержанного Трампом. В то же время в Северной Каролине Дональд Трамп радостно поддерживает Робинсона и его радикальные взгляды на телесную автономию", - заявила Джен О'Мэлли Диллон, председатель кампании Харрис-Уоллз, в заявлении для CNN.

"Трамп не может отрицать реальность: он связывает себя с Робинсоном и его радикальными запретами на аборты, которые угрожают жизни женщин по всей стране. Если им представится такая возможность, они будут добиваться всеобщего запрета на аборты. Наша миссия до выборов - убедиться, что избиратели помнят об этом", - добавила О'Мэлли Диллон.

Кампания Трампа не прокомментировала запрос CNN о комментарии по поводу нового объявления. В ответ на отчет CNN представитель кампании Трампа Каролин Ливитт заявила: "Кампания президента Трампа сосредоточена на возвращении Белого дома и спасении этой страны. Северная Каролина является ключевым моментом для этой цели. Мы уверены, что когда избиратели оценят рекорд Трампа, включающий процветающую экономику, низкую инфляцию, безопасную границу и безопасные улицы, они выберут Трампа вместо Байдена-Харрис".

Кампания Трампа по-прежнему хранит молчание по поводу отчета CNN о спорных заявлениях Робинсона. Однако источники отметили, что в последнее время в окружении Трампа ходили слухи о компрометирующей истории о Робинсоне.

Трамп планирует провести митинг в Уилмингтоне, Северная Каролина, в субботу. Перед историей CNN кампания Трампа не приглашала Робинсона на это субботнее мероприятие, и источники указывают на то, что это решение, скорее всего, сохранится. Робинсон часто присутствовал на недавних мероприятиях Трампа в Северной Каролине, выступив на его экономической речи в Эшвилле и появившись с Трампом на митинге в Ашборо в прошлом месяце.

Многие близкие к Трампу выразили сомнения в отношении Робинсона и его кампании по выборам губернатора из-за его провокационных заявлений, в том числе оскорблений движения за гражданские права и высмеивания жертв школьных стрельб. Несмотря на частные надежды на отказ Робинсона от гонки, Трамп публично поддержал Робинсона ранее в этом году, назвав его "Мартином Лютером Кингом на стероидах" во время объявления.

Трое старших советников кампании Трампа сообщили CNN, что не было попыток убедить Робинсона отказаться от своей кампании по выборам губернатора.

Новое объявление кампании Харрис-Уоллз критикует Трампа за связь с Робинсоном, который занимает радикальные позиции по вопросу об абортах. В ответ кампания Трампа хранит молчание по поводу скандала, связанного со спорными заявлениями Робинсона.

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