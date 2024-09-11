- UniCredit зажигает мечты о приобретении с Commerzbank присоединяется к сцены.

Инвестиции Unicredit в Commerzbank подогревают слухи о слиянии

Итальянский банковский гигант Unicredit разжег слухи о слиянии после своего участия в объявленной продаже акций Commerzbank. Unicredit приобрела акции у немецкого правительства и также инвестировала на открытом рынке, как сообщается в Милане. В настоящее время итальянцы владеют примерно 9% акций Commerzbank.

Unicredit оставляет возможность для дальнейшего роста, стремясь получить одобрение регулирующих органов для увеличения своей доли выше 9,9%. Сразу после начала торгов акции Commerzbank подскочили более чем на 15%.

Между тем, Commerzbank начал процесс поиска замены CEO Манфреда Кнофа, чей контракт не будет продлен после 2025 года.

Итальянцы получают контроль над акциями Commerzbank

Unicredit приобрела примерно половину 9-процентной доли у немецкого государства. Правительство избавилось от около 4,5% своей доли в рамках объявленной частичной продажи на прошлой неделе. Unicredit приобрела акции по цене выше их рыночной стоимости во вторник, как сообщает финансовое агентство Франкфурта. Все предложенные акции были исключительно распределены среди Unicredit из-за "явно более высоких ставок по сравнению с другими предложениями".

Цена размещения 13,20 евро за акцию была на 60 центов или почти 5% выше цены закрытия во вторник на платформе Xetra. Такие размещения обычно сопровождаются скидками. Правительство заработало более 700 миллионов евро, продав около 53 миллионов акций, и сократило свою долю до 12%, но сохранило статус крупнейшего акционера Commerzbank.

Unicredit укрепила позиции в розничном банкинге Германии

С долей 9% Unicredit стала вторым по величине акционером. Unicredit вошла на рынок немецкого банкинга почти 20 лет назад, купив Hypovereinsbank (HVB) примерно за 15 миллиардов евро в 2005 году. С тех пор она сохраняет сильное присутствие в розничном банкинге Германии, хотя и сократила свою рабочую силу и сеть филиалов после приобретения.

Unicredit и Commerzbank понесли значительные убытки на фондовом рынке во время финансового кризиса 2008/2009 годов и долгового кризиса еврозоны в начале десятилетия. Акции обеих компаний упали более чем на 90% наихудших уровнях. Тем не менее, их положение значительно улучшилось с тех пор, в том числе благодаря более высоким процентным ставкам. Восстановление Unicredit было особенно заметным.

В настоящее время Unicredit оценивается почти в 60 миллиардов евро и имеет финансовую возможность поглотить Commerzbank, рыночная капитализация которого составляет около 15 миллиардов евро, или примерно четверть Unicredit. Год за годом ходили слухи о поглощении итальянцев.

Commerzbank ищет нового CEO

Между тем, Commerzbank должен сосредоточиться на поиске преемника Кнофа, который уйдет в отставку в конце 2025 года. Он занимал пост с 2021 года, внедряя строгие меры по сокращению затрат: были уволены тысячи сотрудников, а сеть филиалов значительно сократилась. Благодаря реструктуризации и более высоким процентным ставкам Commerzbank успешно переломила свою судьбу.

"Без Манфреда Кнофа Commerzbank не был бы столь заметен среди европейских банков сегодня", - заявил председатель наблюдательного совета Вайдманн. "Благодаря его решительному лидерству банк был быстро восстановлен, его бизнес-модель была четко определена и выровнена с устойчивостью".

В прошлом году конкурент Commerzbank, Deutsche Bank, показал рекордную прибыль около 2,2 миллиарда евро. Федеральное правительство планирует постепенно выйти из Commerzbank, который оно спасло от краха во время финансового кризиса миллиардами евро налогоплательщиков.

Самым вероятным кандидатом на смену является главный финансовый директор и вице-председатель правления Commerzbank, Беттина Орлопп (54), которая давно считается претенденткой на высший пост. Вопрос о том, кто будет возглавлять банк в будущем, недавно вызвал беспокойство внутри учреждения, и ходили слухи о внутренней борьбе за власть.

Приобретение акций Unicredit у немецкого правительства еще больше подогрело дискуссии о потенциальном слиянии двух банков, поскольку государство союза - это возможность для лидеров поделиться своими планами и видением будущего своих стран.

С увеличением своей доли в Commerzbank Unicredit стратегически позиционирует себя для возможных продвижений, тема, часто обсуждаемая на государственном уровне, когда страны стремятся укрепить свои экономические позиции.

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