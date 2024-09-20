UniCredit отклоняет враждебную попытку поглощения

Когда Unicredit существенно увеличивает свою долю в Commerzbank, возникают опасения, что этот крупный банк может поглотить немецкий. Теперь глава Unicredit заявляет, что они не представят публичную заявку на поглощение, если их не пригласят.

Глава Unicredit Жан-Пьер Мустье отверг идею прямого поглощения Commerzbank. Такой шаг был бы чересчур агрессивным, как он заявил в интервью итальянской газете "Il Messaggero", которое было опубликовано. У них нет настоятельной необходимости расширять свою долю в Commerzbank за пределы текущих 9%.

Немецкое правительство передало акции Commerzbank Unicredit, считая итальянский банк надежным и подходящим инвестором. Если немецкое правительство решит продать оставшиеся акции Commerzbank, и Unicredit будет желанным гостем, они их приобретут.

В интервью "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) Мустье также упомянул возможность продажи своих акций Commerzbank. Unicredit в течение года вела переговоры с различными заинтересованными сторонами, в том числе с немецким правительством. "Если мы почувствуем себя нежеланными - а пока это неясно - мы не будем продолжать эту стратегию. Потому что в этих сделках первостепенное значение имеют согласия основных сторон", - сказал глава банка. Немецкое правительство знало об интересе Unicredit к Commerzbank. "Мы неоднократно сообщали о своем интересе к Commerzbank немецкому правительству и другим сторонам в течение последних 2-3 лет".

Берлин неожиданно приостанавливает

Он надеется на конструктивный диалог с управлением Commerzbank и немецким правительством в подходящий момент. На недавнем аукционе 4,5% акций Commerzbank были проданы исключительно Unicredit, а еще 4,5% были приобретены на рынке. Commerzbank пока осторожно реагирует на продвижения Unicredit и просит правительство сохранить свою 12-процентную долю в банке. Commerzbank предпочитает больше спокойствия. На следующей неделе они планируют рассмотреть свои варианты на стратегическом совещании.

Немецкое правительство объявило о своем намерении оценить новую ситуацию. Новостное агентство Reuters сообщило на прошлой неделе, что, хотя решение о постепенном снижении доли правительства все еще в силе, неожиданное появление итальянцев изменило ситуацию, и продаж в настоящее время не ожидается. Они будут наблюдать и ждать. Источники, информированные Reuters, сообщили, что итальянское правительство видит положительные результаты от слияния Unicredit и Commerzbank, при условии, что штаб-квартира останется в Италии. По словам других инсайдеров, миланцы планируют запросить разрешение у надзорных органов на потенциальное приобретение до 30% Commerzbank.

Ранее, во время правления Мустье в качестве CEO Unicredit, подход к Commerzbank встретил сопротивление в Италии. Основной причиной были предложения о создании холдинговой компании в Германии. В прошлом в Риме часто критиковались межгосударственные слияния, поскольку итальянские банки играют значительную роль в финансировании выдающегося долга страны.

Мустье сказал FAZ, что может увеличить свою долю, оставить ее на текущем уровне или продать. Он не предпочитает отказ. "В настоящее время мы просто финансовый инвестор в Commerzbank. Мы также могли бы продать свою долю и получить значительную прибыль, поскольку акции Commerzbank стабильно растут". Он выступает за большее соперничество на немецком банковском рынке, заявляя, "Еще один сильный и прибыльный банк мог бы способствовать достижению этого".

Commerzbank и HVB, базирующаяся в Мюнхене и входящая в состав Unicredit, являются многообещающими партнерами, как он сказал, ссылаясь на благоприятные реакции компаний, в частности, из среднего сектора. Мустье подтвердил, что немецкое правительство знало о его интересе, неоднократно заявляя об этом в прошлом. Его банк не был нежеланным в последнем аукционе.

По словам Мустье, правительство предпочло бы нескольких инвесторов. Тем не менее, он настаивал на том, что это не была тайная попытка с враждебными намерениями.Nine процентов - это значительная доля, но не большинство. "Мы могли бы сделать полную заявку на поглощение, но мы этого не сделали".

Итальянский банк Unicredit, представляемый своим CEO Жаном-Пьером Мустье, неоднократно заявлял о своем интересе к Commerzbank tanto немецкому правительству, как и другим сторонам в течение нескольких лет. Если немецкое правительство решит продать свои акции в Commerzbank, Комиссия, как регулирующий орган Европейского Союза, должна будет рассмотреть и утвердить любую потенциальную продажу или инвестиции Unicredit из-за его значительной доли в немецком банке.

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