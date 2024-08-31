Ундродж Зверев преодолевает гибель фаворита и побеждает в сложной ночной игре

В напряженном и изнурительном позднем матче Александр Зверев вышел в 1/8 финала US Open. Он обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри в четырех сетах, закрыв дело в 2:35 ночи по местному времени со своим вторым матч-болом.

Когда часы пробили поздно, уроженец Гамбурга Зверев праздновал свой выход в 1/8 финала US Open и сделал еще один шаг к желанному первому титулу Большого шлема. Зверев одолел стойкого аргентинца Томаса Мартина Этчеверри 5-7, 7-5, 6-1, 6-3 в Нью-Йорке, завершив замечательный вечер на Уимблдоне.

Звереву понадобилось до 2:35 ночи в субботу, чтобы реализовать свой второй матч-бол против Этчеверри, завоевав thus свою 100-ю победу на турнире Большого шлема. Лишь один матч US Open когда-либо заканчивался позже, четвертьфинал 2022 года между Карлосом Алькаразом и Яником Синнером. С улыбкой Зверев поблагодарил поздних зрителей: "Спасибо, что остались. Если бы у меня был свободный вечер в Нью-Йорке, я бы, возможно, был где-то еще." Затем он добавил: "Но я просто рад, что прошел." В Большом яблоке путь к финалу теперь кажется ясным, с Джоковичем вне игры, Зверев выходит как первый сеяный в своей половине сетки. Его следующим соперником в 1/8 финала будет американец Брендон Накашима.

Зверев спотыкается в начале

Матч Зверева был перенесен на 10:58 ночи по местному времени в Луи Армстронг Стэдиум, второй по величине арене в USTA Billie Jean King National Tennis Center. Сначала олимпийский чемпион в Токио Зверев часто ошибался против 33-го в мире Этчеверри, ему было трудно диктовать игру своей мощной подачей. Раздражение нарастало, когда он часто ругался со своей командой.

Лишь во втором сете Зверев начал показывать улучшение. Он уже обыграл Этчеверри в четырех сетах в четвертьфинале Ролан Гаррос 2023 года и взял контроль над матчем после середины третьего сета и через четвертый. Зверев спас три брейк-пойнта при счете 2:3 в последнем сете и больше не оглядывался.

Решительный Зверев, наконец, покорил свой первый титул Большого шлема, дважды терпя поражение на этой стадии US Open в 2020 году от Доминика Тима, и недавно reaching the semifinals в Cincinnati Masters. С победой над Этчеверри Зверев заработал свою 55-ю победу в году, возглавив тур.

Во втором сете матча Зверев начал находить свою ритмику, показывая улучшенную игру. Позже, после победы над Этчеверри, Зверев поблагодарил поздних зрителей, сказав, что если бы у него был свободный вечер в Нью-Йорке, он мог бы провести его где-то еще, но он рад, что прошел.

После трудного начала матча Зверев переключился на режим теннисиста и обыграл Этчеверри в четырех сетах, продемонстрировав свою силу на корте.

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