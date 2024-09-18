Ундав расстроен "типичным" инцидентом с забиванием гола Рудигером.

На стадионе "Сантьяго Бернабеу" "Вольфсбург" вернулся в Лигу чемпионов с впечатляющим камбэком, но, к сожалению, проиграл со счетом 1:3 действующим чемпионам. Несмотря на упорную борьбу, они остались в проигрыше. Звезда "Реала" отдал должное гостям.

Дениз Ундав, молодой суперзвезда "Вольфсбурга", был "разозлен" на спойлера Антонио Рюдигера. "У нас было преимущество, и мы должны были забить гол в первом тайме. Но потом мы сами дарим этот стандартный гол", - пробурчал форвард "Вольфсбурга" после поражения своей команды со счетом 1:3 (0:0) от "Реала" в дебютном матче Лиги чемпионов.

Этот "стандартный" гол был забит бывшим игроком "Вольфсбурга" Рюдигером. Международный товарищ Ундава вывел "Реал" вперед головой после углового (83') и не особо переживал об этом. "Я очень доволен голом, который вывел нас вперед, так как он был забит против моего бывшего клуба", - сказал защитник: "Но мы не впечатляли в первом тайме".

Бразильский талант решает исход матча

Перед голом Рюдигера Ундав также сравнял счет головой (68') после углового, отменив гол Килиана Мбаппе за испанцев (46'). "Это просто моя инстинктивная реакция", - сказал Ундав о своем голе: "У меня она с рождения". Но бразильский талант Эндик забил решающий гол за "Реал" на 96-й минуте.

"Это был типичный матч "Реала". Но мы продолжим борьбу, нужно объективно оценить ситуацию. Мы скоро вернемся в Лигу чемпионов и постараемся превзойти прошлый результат", - сказал тренер "Вольфсбурга" Себастьян Хёнесс, который встретится с "Боруссией Дортмунд" в Бундеслиге в это воскресенье. "Мы вынесем из этого много полезных уроков - особенно опыт игры на самом высоком уровне. Теперь у нас есть "Боруссия" на уме. Мы не потеряем фокус там".

Бывший игрок "Боруссии" только сказал положительные слова о "Вольфсбурге". "Это был изнурительный матч для нас", - сказал английский международный игрок Джуд Белингхэм: "У "Вольфсбурга" сильная команда. Они сделали значительный прогресс в последнее время". По словам Рюдигера, "Реалу" тоже нужно подниматься - особенно с потерей важного игрока. "Мы все еще находимся в процессе поиска, так как мы потеряли важного игрока в Тони Крооса", - объяснил защитник: "Это непросто заменить. Его таланты уникальны". Долгосрочный полузащитник и шестикратный чемпион Лиги чемпионов ушел из футбола после Евро с немецкой национальной командой.

"Вольфсбург" продемонстрировал стойкость даже в проигрыше против "Реала", так как форвард Дениз Ундав выразил разочарование по поводу пропущенного гола. Несмотря на гол с передачи, "Вольфсбург" не смог справиться с "Реалом" и проиграл, а бывший игрок "Вольфсбурга" Антонио Рюдигер забил решающий гол за "Реал".

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