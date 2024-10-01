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Умный ответ скромного человека

 and  James Williams
Время чтения 3 минут

Умный ответ скромного человека

В течение шести лет хитроумный вымогатель из отдела по продаже товаров в розницу, прозванный "Дагобертом", ускользал от властей. Общественность восхищалась его подвигами, пока его не поймали в 1994 году. Теперь мини-сериал RTL+ "Я - Дагоберт" пересматривает эту примечательную страницу немецкой криминальной истории, предлагая детальное изображение.

Полиция преследовала умного вымогателя из отдела по продаже товаров в розницу, известного как "Дагоберт", в течение шести долгих лет, прежде чем наконец поймать его 22 апреля 1994 года. Его настоящее имя было Берлинский уроженец Арно Мартин Франц Функе, ставший самым известным взрывотехником Германии. Несмотря на свои триумфы, общественность стояла на его стороне, видя в нем мастера обмана, который неизменно обманывал правоохранительные органы, делая их неуклюжими и некомпетентными.

Увлекательная история этого отчаянного человека так же трудно поверить, как и правдива. Так, по крайней мере, решили творческие умы из Zeitsprung Pictures и сценарист Ронни Шальк, создавая шестисерийный мини-сериал "Я - Дагоберт" для RTL, который теперь доступен на RTL+.

Это 1988 год. Арно Функе (Фридрих Мюкке) - художник в автомастерской и мотоциклетной мастерской, случайно вдыхая токсичные пары. Иногда он использует эти пары, чтобы опьянеть или успокоиться, когда алкоголь недоступен. Происхождение этого поведения неясно - это его эмоциональное состояние, которое толкает его на это, или это механизм преодоления? Его финансовые трудности и отсутствие вариантов толкают его к криминальной деятельности. Но у него не хватает смелости ограбить банк. Вместо этого он решает вымогать у отдела по продаже товаров в розницу - KaDeWe, помещая бомбу в отдел одежды. Он успешно вымогает 500 000 DM, за которыми следуют дальнейшие вымогательства и взрывы.

"Я - Дагоберт" углубляется в игру в кошки-мышки Функе с правоохранительными органами, с интеллектуальными взрывателями, взрывами, наносящими ущерб имуществу, но не причиняющими вреда жизни, и драматическими переводами денег, при этом Функе всегда опережает их на шаг. Сериал принимает более вымышленный оборот, когда он исследует личную жизнь Функе, включая дружбу, любовь и отцовство, а также его рискованную двойную жизнь, которая грозит рухнуть в любой момент. Даже его жена, Анис (Карол Ровира), остается в неведении о его деятельности, первоначально считая, что он изменяет. Их семья из трех человек комфортно живет в 70-метровой квартире в Берлине-Мариендорфе, без признаков их нового богатства.

Сериал неоднократно переключается между драмой, комедией и сатирой, демонстрируя множество изобретательных элементов и приемов рассказа. Функционируя как темное альтер эго для Арно, огромная, грозная утка-чудовище с блестящими красными глазами и острыми когтями является постоянным источником давления. Вспышки к Арно в детстве освещают его прошлое и мотивы. RTL вносит эксклюзивный контент - старые телеклипы с молодым Петером Клоеппелем - в повествование. И в эпизоде 5 настоящий Арно Функе появляется в камео, сталкиваясь со своим молодым "я".

От неизвестности к антагонисту

"Я - Дагоберт", благодаря блестящей работе оператора Франка Кramera и художественному руководству Ханну Салонена, представляет собой захватывающую смесь криминальной комедии, фильма ужасов и драмы. Зритель втягивается, переживая за вымогателя, как и немецкая общественность в то время. Несмотря на его славу современного Робин Гуда, Функе был мотивирован чисто личными интересами и финансовой выгодой. Он потратил свои доходы на путешествия и азартные игры, превратившись из неизвестной фигуры в любимца публики.

Его выбор жизни дорого обошелся его сознанию, заставляя его часто задумываться о самоубийстве с пистолетом в руке. Но он всегда находил в себе силы жить.

Но неизбежное произошло 22 апреля 1994 года. Арно Функе позвонил из таксофона Karstadt, представившись "Дядя Дагоберт". Он изложил свои требования, и вскоре на него надеты наручники. В свой 45-й день рождения он был приговорен к девяти годам тюрьмы, а полученный от токсичных паров мозговой ущерб был признан смягчающим обстоятельством. Арно Функе был свободным человеком с 1998 года после досрочного освобождения.

Даже во время тюремного заключения сатирический журнал "Eulenspiegel" нанял его в качестве карикатуриста. Он опубликовал автобиографию, принял участие в RTL's "Dschungelcamp" в 2013 году и недавно появился в "Ich bin Dagobert".

Его жизнь приняла совершенно другой оборот в результате его действий. Находиться в центре внимания такого успешного сериала, несомненно, приносит ему удовлетворение.

"Я - Дагоберт" премьера на RTL+ начинается 2 октября.

Мини-сериал "Я - Дагоберт" предлагает захватывающее изображение подвигов Арно Функе, где развлекательный элемент исходит из смеси криминальной комедии, ужасов и драмы. Восхищение общественности игрой Функе в кошки-мышки с правоохранительными органами и его превращением из неизвестного в антагониста добавляют общему развлекательному эффекту.

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