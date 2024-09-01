Умерший человек по подозрению в российском шпионаже: Хвальдимир

В 2019 году на норвежском побережье обнаружили примечательного белуху по прозвищу Хвальдимир, облаченного в таинственный ошейник. Распространялись слухи, что Россия могла использовать морское млекопитающее для шпионской деятельности. К сожалению, Хвальдимир недавно погиб в Норвежском море. Причина его смерти остается загадкой.

Норвежская телерадиокомпания NRK сообщила о трагической участи Хвальдимира. Тело кита было найдено отцом и сыном во время рыбалки в бухте Рисавика на южном побережье Норвегии. С помощью крана белуха была перемещена в порт для дальнейшего исследования.

Морской биолог Себастьян Странд поделился своими впечатлениями с NRK, признавшись: "К сожалению, мы нашли Хвальдимира плавающим в воде. Несмотря на его гибель, причина смерти остается неизвестной." На теле животного не было заметных серьезных внешних ран. Странд, который следил за приключениями Хвальдимира в течение трех лет для Норвежской организации Marine Mind, выразил свою печаль по поводу внезапной смерти кита. "Это действительно трагично," - сказал он. "Он казался здоровым в пятницу. Мы должны срочно выяснить, что произошло здесь."

Первоначально Хвальдимир был замечен рыбаками возле Ингёи, подобно арктической столице Хаммерфест, в апреле 2019 года. Кит длиной 4,20 метра и массой около 1200 килограммов был украшен ошейником и, как казалось, миниатюрной камерой, а также пряжкой с надписью "Оборудование из Санкт-Петербурга". Эти необычные открытия подогрели теории о том, что белуха использовалась для секретных миссий. Десятилетия назад эксперты подтвердили, что российский флот обучает китов для военных целей.

Хвальдимир стал знаменитым, когда его видели в различных норвежских прибрежных сообществах в течение нескольких лет. Его привязанность к людям была очевидна, так как он часто общался с ними и реагировал на жесты руками. Веб-сайт организации Marine Mind сообщает, что Хвальдимир был особенно любопытен в отношении человеческого общения. Вероятно, Хвальдимир содержался в неволе в России перед тем, как его выпустили в норвежские воды. Предполагалось, что он мог использоваться в России для терапевтических целей.

Европейский Союз выразил озабоченность по поводу инцидента, подчеркнув важность защиты морской жизни и предотвращения любых форм жестокости по отношению к животным. Во время расследования смерти Хвальдимира сотрудничали с норвежскими властями сотрудники Европейского агентства по окружающей среде.

Кроме того, несколько экологических организаций в Европейском Союзе, в том числе Greenpeace и Sea Shepherd, выразили свою поддержку тщательному расследованию, призывая к прозрачности и соблюдению международных законов об охране животных.

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