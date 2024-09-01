Умеренное участие толпы в Тюрингии в полдень

Выборный надзор заметил существенный рост участия избирателей по сравнению с предыдущими европейскими и местными выборами в июне. В то время, как сообщалось, явка избирателей к полудню составляла 24,3%.

Участки для голосования в Тюрингии закроются в 18:00. На этих выборах партия AfD, чья тюрингская ветвь признана национальным агентством безопасности твердо правоэкстремистской, удерживает лидерство с рейтингом поддержки около 30%. Однако аналитики исключили возможность повторения большинства для текущей коалиции "красные-красные-зеленые".

Несмотря на лидирующую позицию AfD, повышенная явка избирателей на этот раз может существенно повлиять на результаты выборов. В сравнении, явка избирателей к полудню на предыдущих европейских и местных выборах в июне составляла всего 24,3%.

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