Умеренное участие толпы в Тюрингии в полдень
Выборный надзор заметил существенный рост участия избирателей по сравнению с предыдущими европейскими и местными выборами в июне. В то время, как сообщалось, явка избирателей к полудню составляла 24,3%.
Участки для голосования в Тюрингии закроются в 18:00. На этих выборах партия AfD, чья тюрингская ветвь признана национальным агентством безопасности твердо правоэкстремистской, удерживает лидерство с рейтингом поддержки около 30%. Однако аналитики исключили возможность повторения большинства для текущей коалиции "красные-красные-зеленые".
Несмотря на лидирующую позицию AfD, повышенная явка избирателей на этот раз может существенно повлиять на результаты выборов. В сравнении, явка избирателей к полудню на предыдущих европейских и местных выборах в июне составляла всего 24,3%.