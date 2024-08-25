Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиВолк

Умер в возрасте 70 лет: бывший специалист по футболу

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута

В центре внимания современный фигурант Кристоф Даум - Умер в возрасте 70 лет: бывший специалист по футболу

Известная фигура в немецком футболе ушла из жизни. Как сообщает спортивный журнал "Киккер" и другие источники, бывший тренер Бундеслиги Кристоф Даум скончался в возрасте 70 лет. Он скончался мирно, окруженный семьей, после продолжительной борьбы с раком. В 2022 году Даум объявил о своем диагнозе во время планового обследования, опубликовав фото в Instagram вместе со своим врачом, профессором доктором Юргеном Вольфом. Он сообщил, что прошел 22 сеанса химиотерапии после постановки диагноза.

На пути к главе национальной сборной Германии

К сожалению, Даум не смог построить успешную карьеру игрока. В конце своей игровой карьеры, проведенной в любительской команде 1. FC Köln, он получил тренерскую лицензию. Взойдя по карьерной лестнице, он стал тренером 1. FC Köln, затем перешел в Stuttgart и Турцию, аlater joining Bundesliga champions Bayer 04 Leverkusen.

Летом 2001 года Даум был на пороге назначения главным тренером национальной сборной Германии, но неожиданные обстоятельства помешали этому. Соглашение между Bayer Leverkusen и DFB сорвалось, когда всплыл скандал с кокаином, в котором был замешан Даum. В свою защиту Даум предоставил образец волос после обвинений в употреблении наркотиков от почетного президента Bayern Ули Хёнесса (72) – тест показал положительный результат на употребление наркотиков. В результате Даум был уволен из Leverkusen, и DFB прекратил с ним сотрудничество.

Тем не менее, скандал не помешал Дауму продолжить тренерскую карьеру. Он выиграл чемпионат с "Бешикташ" Istanbul и "FK Austria Wien" в Турции и Австрии соответственно. С 2006 по 2009 год он также тренировал немецкую команду - 1. FC Köln. Завершив карьеру в 2017 году, Даум занимал пост главного тренера национальной сборной Румынии.

Несмотря на скандал с кокаином, который помешал Дауму возглавить национальную сборную Германии в 2001 году, известный тренер нашел успех в других местах. Он выиграл чемпионат с "Бешикташ" Istanbul в Турции и "FK Austria Wien" в Австрии.

Профессор доктор Юрген Вольф, врач Даума во время борьбы с раком, был важной фигурой, поддерживающей его на протяжении всего этого пути.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Благодарно обошла профессию футболиста: директор Сонке Вортман, известный по работе над культовыми...
Общество

Знаменитый немецкий режиссер отмечает свой 65-й день рождения.

Сонке Вортманн стал известен благодаря фильмам "Один среди женщин" и "Чудо Берна". Его день рождения приходится на 25 августа, что делает его 65-летним.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Джейн Фонда выразила сомнения в подлинности романтического положения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
Общество

Джейн почувствовала, что романс Джей-Ло и Бена Аффлека может снова развалиться.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова вместе, но Джанет Фonda, которой 86 лет, сомневается в их втором шансе на любовь и предполагает, что могут ждать трудности.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
После своего 70-летия Элвис К Άкартли отправляется в турне
Общество

Элвис Костелло продолжает преобразовывать свою музыкальную идентичность.

Элвис Костелло продолжает преобразовывать свою музыкальную идентичность. Элвис Костелло, широко признанный критиками, так и не стал настоящей звездой мейнстрима, и, возможно, это к лучшему в его 70 лет. Этот универсальный музыкант менял обличья в музыкальной индустрии с 70-х годов, часто считаясь одним из лучших поп- и рок-исполнителей, несмотря на то,

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Запланированный многонациональный праздник превратился в трагическое событие. В настоящее время...
Панорама

Беспокойство и движущая сила действий Солингена

Беспокойство и движущая сила действий Солингена Сообщество в Золингене шокировано после того, как неизвестный жестоко атаковал нескольких человек во время городского фестиваля в субботу, что привело к многочисленным жертвам и травмам. После дня страха и неопределенности подозреваемый в конечном итоге был арестован. Но вопрос, который волнует всех, остается без ответа:

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
После инцидента тяжело раненную пару эвакуируют вертолетом в медицинский центр - один из супругов,...
Федеральные земли Германии

Смертельное происшествие приводит к четырем жертвам, пострадавшим в результате столкновения с автомобилем.

На федеральной дороге в Верхней Баварии водительavy вернултся в встречную полосу, что привело к трагическим последствиям для человека, ехавшего по ней.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Кроме того, силами правопорядка, служб экстренной помощи и THW было отправить 72 пожарных на пожар...
Федеральные земли Германии

Значительные потери из-за пожара в доме в Мерклингене, в результате чего возникает высокая денежная компенсация

Вначале чердак подвергся пламени, что в итоге привело к тому, что весь дом như politicoPERSON regexpham

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Радиантные лучи солнечного света пронизывают пасмурное небо.
Федеральные земли Германии

На следующей неделе в Северном Рейн-Вестфалии ожидаются жаркие температуры и засуха.

Благоприятная погода без осадков прогнозируется наNorth Rhine-Westphalia в течение следующей недели. Меркурий может подняться выше 30 градусов.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно