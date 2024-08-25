В центре внимания современный фигурант Кристоф Даум - Умер в возрасте 70 лет: бывший специалист по футболу

Известная фигура в немецком футболе ушла из жизни. Как сообщает спортивный журнал "Киккер" и другие источники, бывший тренер Бундеслиги Кристоф Даум скончался в возрасте 70 лет. Он скончался мирно, окруженный семьей, после продолжительной борьбы с раком. В 2022 году Даум объявил о своем диагнозе во время планового обследования, опубликовав фото в Instagram вместе со своим врачом, профессором доктором Юргеном Вольфом. Он сообщил, что прошел 22 сеанса химиотерапии после постановки диагноза.

На пути к главе национальной сборной Германии

К сожалению, Даум не смог построить успешную карьеру игрока. В конце своей игровой карьеры, проведенной в любительской команде 1. FC Köln, он получил тренерскую лицензию. Взойдя по карьерной лестнице, он стал тренером 1. FC Köln, затем перешел в Stuttgart и Турцию, аlater joining Bundesliga champions Bayer 04 Leverkusen.

Летом 2001 года Даум был на пороге назначения главным тренером национальной сборной Германии, но неожиданные обстоятельства помешали этому. Соглашение между Bayer Leverkusen и DFB сорвалось, когда всплыл скандал с кокаином, в котором был замешан Даum. В свою защиту Даум предоставил образец волос после обвинений в употреблении наркотиков от почетного президента Bayern Ули Хёнесса (72) – тест показал положительный результат на употребление наркотиков. В результате Даум был уволен из Leverkusen, и DFB прекратил с ним сотрудничество.

Тем не менее, скандал не помешал Дауму продолжить тренерскую карьеру. Он выиграл чемпионат с "Бешикташ" Istanbul и "FK Austria Wien" в Турции и Австрии соответственно. С 2006 по 2009 год он также тренировал немецкую команду - 1. FC Köln. Завершив карьеру в 2017 году, Даум занимал пост главного тренера национальной сборной Румынии.

Несмотря на скандал с кокаином, который помешал Дауму возглавить национальную сборную Германии в 2001 году, известный тренер нашел успех в других местах. Он выиграл чемпионат с "Бешикташ" Istanbul в Турции и "FK Austria Wien" в Австрии.

Профессор доктор Юрген Вольф, врач Даума во время борьбы с раком, был важной фигурой, поддерживающей его на протяжении всего этого пути.

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