- Умер пьяный водитель, который попал в аварию, в результате чего четыре человека получили травмы.

В результате происшествия на дорогах Лейпцига четверо молодых людей попали в беду. Причины инцидента пока неизвестны, но, по данным полиции, автомобиль 19-летнего водителя выехал на встречную полосу и врезался в светофор и опору уличного освещения. В результате ДТП водитель, а также двое его 18- и 19-летних пассажиров были доставлены в больницу. Удивительно, но четвертый 19-летний пассажир смог покинуть больницу после получения амбулаторной медицинской помощи.

Полиция провела тест на алкоголь у водителя автомобиля, который показал уровень алкоголя в крови 1,28%. В связи с этим дорожно-транспортное управление начало расследование, подозревая нарушение правил дорожного движения.

Высокий уровень алкоголя в крови водителя указывает на то, что он мог находиться за рулем в нетрезвом состоянии во время аварии. В результате аварии был причинен значительный ущерб светофору и опоре уличного освещения.

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