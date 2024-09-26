Умер главный фигурист турнира Кубка ФФБ Герман Селбер.

Германн Зельбherr был частым участником жеребьевок Кубка Германии на телевидении в течение многих лет. В возрасте 90 лет этот уважаемый житель Альгойи скончался. Однако Немецкий футбольный союз также поручал ему менее заметные обязанности.

Германн Зельбherr был узнаваемым лицом жеребьевок Кубка Германии с незапамятных времен, но теперь этот преданный директор Кубка покинул нас в почтенном возрасте 90 лет. Немецкий футбольный союз сообщил эту новость. Родившийся в Вангене, Зельбherr присоединился к матч-комитету DFB в 1986 году и возглавил телевизионные жеребьевки Кубка Германии с 1992 по 2007 год.

Кроме того, бывший директор школы также работал делегатом DFB в Африке, чтобы способствовать межкультурным связям, и сопровождал национальную команду Того, базировавшуюся в его родном городе, на чемпионате мира 2006 года в Германии. Зельбherr также посетил более 100 международных матчей в качестве делегата ФИФА и УЕФА.

В знак признания его заслуг Зельбherr получил Золотой знак отличия DFB в 2001 году, а в 2007 году был принят в качестве почетного члена крупнейшей спортивной ассоциации мира. Зельбherr уже был почетным членом ассоциации футбола Вюртемберга с 2003 года. В 2017 году он был награжден Орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

Несмотря на многочисленные обязанности, Германн Зельбherr по-прежнему ассоциируется с волнением жеребьевок Кубка Германии на телевидении. Его вклад в Немецкий футбольный союз выходил за рамки телевизионных церемоний, включая его участие в Кубке Германии.

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