- Умер автор "Пумукла" и "Сказки перед сном"

Миллионы детей, рожденных в Западной Германии в 80-х, выросли на его телешоу: Михаил Хатри, известный своими сценариями для сериалов "Меister Eder и его Pumuckl" (1982-1989) и "Bettkantengeschichten" (1983-1990), ушел из жизни.

К сожалению, его кончину недавно объявили общественности. Он скончался в июле в возрасте 83 лет, как сообщил его брат немецкому агентству новостей в Берлине.

Помимо работы театральным драматургом и режиссером, Хатри писал радиопостановки для Вещательной корпорации Западной Германии и Свободного Берлина. В 1981 году его карьера перешла к детскому контенту, и в результате на рынке появилось множество детских книг с 1981 по 2016 год.

Однако Хатри не ограничивался детским контентом. Он также участвовал в написании сценария для криминальной драмы "Tatort" "Schwarzes Wochenende", режиссером которой был Доминик Граф, в которой Гёц Джордж сыграл роль дуйсбургского тележурналиста Хорста Шимански в 1986 году.

Многие люди, выросшие на его шоу в 80-х, сохранили теплые воспоминания о работе Хатри. Его популярные сериалы "Меister Eder и его Pumuckl" и "Bettkantengeschichten" были постоянными на немецком телевидении в то время.

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