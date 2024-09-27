Уменьшилось число украинцев, получивших автоматическое убежище в Норвегии

Меньше украинцев из определенных регионов теперь будут проходить автоматическое одобрение убежища в Норвегии. Норвежское правительство через УДИ считает шесть западно-украинских областей безопасными, поэтому заявители на убежище из этих регионов теперь будут проходить обычные процедуры получения убежища. Правительство заявило, что эти изменения статуса коллективной защиты направлены на помощь тем, кто все еще нуждается в защите. Они подтверждают свою приверженность поддержке Украины.

С момента российского вторжения в феврале 2022 года большинство украинцев, прибывших в Норвегию, получали временную коллективную защиту без индивидуальной оценки их заявлений. Однако теперь необходимость в защите в признанных безопасными областях будет оцениваться индивидуально, что может привести к отклонению некоторых заявлений на убежище.

В настоящее время Германия не накладывает подобных ограничений на определенные украинские регионы. Соглашение о защите беженцев для украинцев действует до марта 2025 года.

Несмотря на отмену автоматического одобрения убежища для определенных украинских регионов в Норвегии, individuals из этих областей все еще смогут представить доказательства своей необходимости в защите в ходе обычной процедуры получения убежища. Новая политика Норвежского правительства направлена на обеспечение справедливости и предоставление защиты там, где она действительно нужна.

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