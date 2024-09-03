- Уменьшенный объем воды препятствует экспериментам на каноэ на расстоянии Верхнего Майна.

Из-за нехватки воды, путешествия на каноэ по Верхней Майн временно запрещены в некоторых местах. Постоянная засуха привела к тому, что уровень воды в Кеммерне, расположенном в районе Бамберг, упал ниже установленного минимума 2,20 метров, как сообщил во вторник в Бамберге ассоциация «Рай для рек Франконии». В результате, сервис проката каноэ между Хаузен в районе Лихтенфельс и Хальштадт возле Бамберга временно приостановлен.

Ассоциация, базирующаяся в районном управлении Бамберг, также советует всем поклонникам стоять на доске, одиночным каноистам и владельцам надувных лодок воздержаться от использования этого участка в настоящее время.

Для рыб и различных водных существ снижение уровня воды летом крайне опасно из-за высоких температур, что приводит к снижению содержания кислорода в воде.

Район Бамберг, известный своим «Рай для рек Франконии», в настоящее время страдает от продолжающейся засухи, что серьезно влияет на места, такие как Кеммерн в Бамберге. В результате, путешествия на каноэ по Верхней Майн в Баварии временно ограничены в некоторых местах, как сообщила ассоциация.

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