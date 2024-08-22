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Федеральные земли ГерманииНовостиОК

Уменьшение зубных пломб наблюдается у учеников первого класса в AOK North East.

Более 25% детей, застрахованных в AOK, имели пломбу на начало 2019 года, с последующим снижением этого показателя.

 and  Hanna Hofmann
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- Уменьшение зубных пломб наблюдается у учеников первого класса в AOK North East.

Согласно данным AOK Nordost, состояние зубов детей в Бранденбурге существенно улучшилось: в 2019 году 27% шестилетних детей, застрахованных в AOK в Бранденбурге, нуждались хотя бы в одном пломбировании, но к 2023 году этот показатель снизился до 21%. AOK Nordost связывает это улучшение с усилением профилактической помощи в детских садах и более активными действиями стоматологов.

Кроме того, страховщик отмечает увеличение числа родителей детей в возрасте от нуля до пяти лет, выбирающих раннюю диагностику: в 2019 году 15% застрахованных в AOK детей в этом возрасте в Бранденбурге проходили такие осмотры, по сравнению с 31% в 2013 году. Страховщики предлагают шесть профилактических осмотров до начала школьного обучения.

Однако AOK Nordost также подчеркивает, что многие дети все еще пропускают или нерегулярно посещают эти осмотры. В 2023 году более половины застрахованных в AOK детей дошкольного возраста в Бранденбурге не посещали стоматолога. AOK Nordost призывает сделать чистку зубов обязательной в детских садах.

AOK Nordost проанализировала данные 24 133 застрахованных в AOK детей в возрасте от нуля до шести лет в Бранденбурге. Согласно их собственным данным, они являются крупнейшим страховщиком в Бранденбурге, застраховывая каждого четвертого жителя.

AOK Nordost довольна улучшением состояния зубов детей, застрахованных в AOK, так как использование пломб снизилось с 27% в 2019 году до 21% в 2023 году. В отношении профилактической помощи AOK считает, что все в порядке ("AOK-OK"), так как число шестилетних детей, нуждающихся хотя бы в одной пломбе, существенно сократилось.

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