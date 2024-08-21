- Уменьшение вовлеченности в проверку AOK-35

Частота значимых скрининговых обследований здоровья снизилась в Шлезвиг-Гольштейне, согласно данным AOK NordWest. Они сообщили, что только 17,3% застрахованных лиц в этом федеральной земле прошли Check-up-35 в последнем году, что на 0,4 процентных пункта меньше, чем в предыдущем году, и на 0,8 процентных пункта меньше, чем в 2021 году.

Это профилактическое обследование доступно мужчинам и женщинам в возрасте 35 лет и старше, которые могут проходить его каждые три года. Его основная цель - выявлять заболевания, такие как сердечные заболевания, сахарный диабет 2 типа или заболевания почек, на ранней стадии. Это всестороннее медицинское обследование оплачивается страховыми компаниями.

По словам Тома Акермана, генерального директора AOK NordWest, "Регулярные медицинские обследования играют важную роль в раннем выявлении заболеваний, которые можно эффективно лечить, если их обнаружить на ранней стадии". Он призывает всех проходить регулярные медицинские осмотры.

Обследование обычно проводится терапевтом. Страховые компании уже оплачивают одноразовое медицинское обследование для лиц в возрасте от 18 до 34 лет.

Обследование включает в себя осмотр сердца, легких, живота, опорно-двигательного аппарата, нервной системы и органов чувств для выявления потенциальных рисков заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и заболевания почек на ранней стадии. Также измеряется уровень сахара и холестерина в крови, измеряется артериальное давление и проверяется статус вакцинации.

Для повышения эффективности профилактического обследования планируется внедрить систему напоминаний для лиц, чтобы они регулярно записывались на прием Check-up-35. Кроме того, AOK NordWest может рассмотреть возможность предложения стимулов, таких как скидки на страховые взносы, для тех, кто регулярно проходит обследование.

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