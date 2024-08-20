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Уменьшение популяции осы по сравнению с предыдущими годами, как показал Per Nabu

Наблюдается резкое сокращение численности ос в этом летнем сезоне, что связывают с погодой весной.

 and  Carmen Simpson
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- Уменьшение популяции осы по сравнению с предыдущими годами, как показал Per Nabu

В Рейнланд-Пфальце активисты по защите животных сообщают о меньшем количестве гнезд ос и пчёл в этом летнем сезоне по сравнению с предыдущими годами. Эксперт по перепончатокрылым (пчёлам и осам) в Союзе охраны природы (NABU) Рейнланд-Пфальц Райнер Мишальски прокомментировал: "Намного меньше". Ранее они получали от десяти до двадцати раз больше запросов от людей, интересующихся осами и управлением их гнездами на своей территории. Для NABU уменьшение количества сообщений служит индикатором распределения популяции насекомых. Аналогично, в Гессене активисты по защите животных также сообщают о меньшем количестве ос в этом году.

Мишальски связывает это явление с прохладной и дождливой весной и летом. "Они не могут летать в холодную погоду и тогда им труднее найти пищу", - сказал он. В результате, насекомые столкнулись с неблагоприятными условиями в этом году. Сильные дожди также унесли жизни многих ос. Ранней весной молодые королевы выходят из своих укрытий, начинают строительство гнёзд и строят первые соты.

С раннего до середины августа королевы ос выходят, уже оплодотворённые самцами-дронами. "В это время основная цель колонии выполнена", - сказал Мишальски. В это время дроны в основном заняты самоподдержанием. Все животные в колонии ос постепенно умирают с осени до первых заморозков, за исключением молодых королев. Эти королевы впадают в спячку перед зимой и перезимовывают в корке деревьев или трещинах стен.

Мишальски отметил, что в последние годы популяция ос выигрывала от сухих условий. Несмотря на меньшее количество животных в этом году, он не ожидает каких-либо долгосрочных отрицательных последствий. "Многие люди не знают, что они являются эффективными опылителями", - сказал он. Осы также играют важную роль в экосистеме, так как они потребляют множество насекомых.

Уменьшение количества гнёзд пчёлоподобных насекомых, сообщаемое активистами по защите животных, может потенциально повлиять на окружающую среду, так как осы играют важную роль как эффективные опылители и потребители насекомых. Райнер Мишальски упомянул, что осы в последние годы выиграли от сухих условий, что свидетельствует о том, что факторы окружающей среды сильно влияют на популяцию ос.

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