Уменьшение насильственных преступлений в стране; открытие новых стратегий безопасности в трех известных городах

В течение десятилетий местный бизнес на Фредерика-авеню в юго-западной части Ирвингтона предлагал соседям убежище от банд и торговцев наркотиками. Это было место, где люди могли свободно общаться о музыке, семье и друзьях, не боясь стать жертвами насилия или ограбления. Как объяснил Скотт CNN, эта парикмахерская была единственным местом, где люди чувствовали себя комфортно, общаясь с настоящими людьми.

В последнее время это безопасное пространство стало больше.

Офис мэра, через свой возрожденный проект стратегии снижения группового насилия, провел рейд на давно существовавшую организацию, занимающуюся наркоторговлей, которая доставляла неприятности в районе и способствовала городскому насилию. Двенадцать человек были обвинены в наркоторговле и хранении оружия, согласно Скотту. Офис мэра по безопасности и вовлеченности соседей сыграл роль в расследовании предполагаемого преступного синдиката. Затем мэр выступил с предупреждением для тех, кто не готов принять миссию этого офиса, направленную на предотвращение насилия до его возникновения.

«Воспользуйтесь нашим потенциалом для изменения своей жизни», - сказал мэр, «или рискуйте оказаться в беде с законом, возможно, столкнувшись с обвинением и тюремным заключением».

Стратегия кажется эффективной на основе определенных показателей.

Стратегия снижения группового насилия, направленная на снижение количества стрельб путем сотрудничества между правоохранительными органами, социальными службами и членами сообщества, привела к снижению числа убийств в Балтиморе на 21% в прошлом году, согласно Скотту. Снижение насилия в этом году до 8 июля было еще более значительным, с сокращением числа убийств на 34%. Статистика полиции поддерживает эти цифры.

Подобные тенденции наблюдаются в других городах, таких как Детройт и Сан-Антонио. Эти города связывают недавнее снижение преступности со своими инвестициями в стратегии борьбы с преступностью, выходящие за рамки традиционного ареста и осуждения, и включающие социальные услуги, поддержку сообщества и финансирование из закона о спасении Америки 2021 года.

Общий уровень насильственных преступлений снизился на 3% с 2022 по 2023 год, согласно данным ФБР, опубликованным в октябре. Это снижение также включало почти 12-процентное снижение убийств и непреднамеренных убийств, что является одним из крупнейших снижений за десятилетия. Эти данные важны для предстоящих выборов 2024 года, так как tanto Republicans как Democrats стремятся позиционировать себя как жестких на crime.

Тенденции преступности могут быть сложными, влияемыми различными социальными и экономическими факторами. Однако официальные лица Балтимора считают стратегию снижения группового насилия важным компонентом в борьбе города с преступностью, особенно в плане вовлечения сообщества.

«Мы имеем дело с серьезным дефицитом доверия между правительством и сообществом», - заявила Стефани Маврон, директор офиса безопасности соседей. Она сослалась на уроки, извлеченные из смерти Фредди Грэя в полиции в 2015 году и последующих протестов.

«Вовлечение сообщества является ключевым для решения наших проблем, и мы должны быть коллективной частью стратегий, которые мы будем реализовывать в будущем», - добавила Маврон.

Скотт переименовал предыдущую городскую программу в стратегию снижения группового насилия в 2022 году, сосредоточившись на пилоте «фокусированного сдерживания» в западном районе города, который страдал от высоких показателей убийств и стрельб в течение почти десяти лет.

Правоохранительные органы, поставщики социальных услуг и члены сообщества сотрудничали, чтобы идентифицировать лиц, находящихся в наибольшей опасности стать жертвами или виновниками насилия с применением огнестрельного оружия. Затем им предлагалась финансовая помощь на лечение от наркозависимости или консультации по трудоустройству. Стоимость стратегии составляет около 7,3 миллиона долларов в год, финансируемой из городного общего бюджета и дополнительных федеральных, государственных и филантропических ресурсов.

Цель состоит в том, чтобы решить основные проблемы, которые ведут к насилию, подобно тем, которые существуют в районе вокруг парикмахерской. Малик Бландон купил магазин у кузена Скотта в 2018 году.

Бландон сказал CNN, что после городского рейда на предполагаемый наркокартель район стал «более тихим и спокойным». Однако Бландон, как и другие жители американских городов, которые видели снижение преступности, сменяющееся ее ростом, предостерег, что «насилие с применением огнестрельного оружия не исчезло. Чем быстрее они не разбираются с одной группой, тем быстрее появится другая».

Подход Детройта, ориентированный на сообщество

Подобно этому, Детройт реализует сообщество-ориентированную антикриминальную стратегию. Заместитель мэра Тодд Беттисон часто наблюдал, как эффективны сообщественные группы в разряжении tensions в районах во время своей почти 30-летней работы в полиции города.

Беттисон, который стал заместителем мэра после продвижения по службе, часто привлекал эти группы для облегчения районов Детройта, дополняя efforts правоохранительных органов. Однако он не мог предоставить этим организациям существенной финансовой поддержки из-за правил закупок города и приоритетов того времени.

Закон о спасении Америки 2023 года изменил это, позволив Детройту финансировать программу вмешательства в насилие ShotStoppers. Несколько сообщественных групп получают 700 000 долларов в год для разработки своих стратегий по снижению количества убийств и стрельб в районе площадью 3,5-4,5 квадратных мили. Еще до 700 000 долларов в виде бонусных средств доступны ежегодно.

На данный момент FORCE Detroit, обслуживающая дальний западный район, является самой эффективной из первоначальных шести групп. Его подход сосредоточен на решении основных физических и психологических потребностей жителей, включая доступ к жилью, пище, работе и финансовой безопасности, среди других целей.

Каждая из них стремится продвинуться в своем work: снижение насилия в сообществе. Чтобы добиться этого, они полагаются на уважаемых фигур, которые вмешиваются, когда обычные споры угрожают перерасти в насилие с применением огнестрельного оружия. Многие посланники сами были ранее жертвами или виновниками насилия с применением огнестрельного оружия - часто и то, и другое, - сказал Дуjuan «Зои» Кеннеди, исполнительный заместитель директора программ FORCE Detroit, который идеально подходит под это описание.

Кеннеди начал свою криминальную карьеру в раннем возрасте, как он признался, что в итоге привело к убийству друга. Его обвинили в убийстве второй степени, но он признал вину в непредумышленном убийстве. После выхода из тюрьмы Кеннеди встретил основателя и директора FORCE Detroit, Алию Харви-Кинн, и они стали близкими друзьями. Сейчас они сотрудничают.

Посвященность Кеннеди преобразованиям – это ключевая черта таких надежных фигур, которые должны поддерживать частый контакт с теми, кто рискует прибегнуть к насилию, не менее одного раза в неделю – через социальные сети, звонки, сообщения и личные посещения. Эти контакты могут служить разным целям, например, улаживать конфликты в социальных сетях, собирать информацию или мотивировать людей избегать насилия.

Харви-Кинн объяснила, что конечная цель – построить отношения, которые FORCE Detroit может использовать для вмешательства, когда это необходимо.

Результаты налицо: с ноября по январь в зоне FORCE Detroit наблюдалось 68% снижение количества убийств и ранений от огнестрельного оружия по сравнению с тем же периодом прошлого года; с февраля по апрель этот показатель составил 62%, согласно городской статистике.

Эти результаты превзошли статистику в других зонах ShotStoppers и значительно опередили улучшения в районах города, где не было группы ShotStoppers, что принесло FORCE Detroit премию в размере $175,000 за каждый из двух кварталов, согласно городу.

"Я думаю, люди были удивлены", – сказала Харви-Кинн, имея в виду реакцию жителей на программу FORCE Detroit. "Удивлены подлинностью и глубиной, удивлены тем, что люди заботятся об этих проблемах и готовы участвовать".

"И это запускает набор кодексов чести в нашем сообществе, которые люди часто оставляют, потому что чувствуют, что никто не заботится", – добавила она. "Как только они чувствуют, что люди заботятся, они появляются и защищают работу и организацию".

Полиция тоже признает ценность. Заместитель начальника полиции Чарльз Фицджеральд описал усилия по снижению насилия в сообществе как "исключительный слой", на который правоохранительные органы могут положиться для помощи в снижении уровня насильственных преступлений.

"Это было ценным инструментом", – сказал он CNN, – "и мы надеемся, что это продолжится".

Пока это так и будет. В июне мэрия объявила, что FORCE Detroit является одной из четырех групп, чьи контракты ShotStoppers продлятся еще один год, а город также стремится расширить программу.

Трехфазная стратегия в Сан-Антонио

С другой стороны, крупные города США, такие как Сан-Антонио, выбрали противоположный подход по сравнению с Балтимором и Детройтом.

Сан-Антонио активно внедряет трехфазный план снижения уровня преступности, разработанный криминологами из Университета штата Техас в Сан-Антонио, который также используется в Далласе, Солт-Лейк-Сити и Такоме, Вашингтон.

Эти стратегии существуют уже много лет, но они никогда не применялись вместе в таком виде, сказал криминолог УТСА Майкл Смит.

На данный момент в Сан-Антонио завершен только первый этап: инициатива "горячих точек", которая повышает присутствие полиции в районах с высоким уровнем преступности. Второй этап еще в разработке, а третий этап будет адресовать основные факторы, способствующие преступности.

Для первого этапа город разделили на сетку 300 на 300 метров, а затем проанализировали, какие из 133 000 ячеек испытывали наибольшее количество насильственных преступлений и когда, сказал Смит. Полицейские патрулировали эти районы в то время, когда уровень преступности был самым высоким, по 15 минут за раз, добавил он. Каждые 60 дней анализ сетки обновлялся, и полицейские ресурсы перераспределялись для покрытия около 35 самых проблемных ячеек, сказал Смит.

Результатом стало 37-процентное снижение уровня насильственных преступлений в районах с высоким уровнем преступности по сравнению с предыдущим годом, что, по данным криминологов УТСА и полицейского департамента города, является одним из факторов, способствующих общему снижению уровня насильственных преступлений в Сан-Антонио на 7,3% в 2023 году, согласно отчету УТСА.

"Когда этот план только начался, не многие люди были взволнованы им, потому что он казался слишком простым и, честно говоря, довольно скучным", – сказал начальник полиции Сан-Антонио Уильям МакМанус на заседании комитета по общественной безопасности города в апреле, согласно CNN-филиалу KSAT. "Но факт остается фактом, что это работает, и, я думаю, теперь все к этому привыкли".

Однако программа не получила повсеместного признания.

Член городского совета округа 2 Дженлен Макки-Родригес описал первый этап плана снижения уровня преступности как "стратегию поверхностного уровня", которая не адресует коренные причины преступности, такие как бедность и отсутствие доступа к транспорту, жилью и медицинской помощи.

Кроме того, жители не видят результатов: уровень преступности против собственности остается высоким, сказал Макки-Родригес. И хотя количество убийств снизилось, статистика не учитывает непреднамеренные выстрелы, которые все еще звучат в районах.

"Это делает более трудным для членов моего сообщества принять, что уровень преступности снижается, когда их страх, их страх за свою безопасность, все еще очень силен", – сказал он. "Я не знаю, насколько много значат цифры, когда реальность людей другая".

Городской чиновник сказал, что ему не терпится перейти ко второму этапу, который общая стратегия называет "ориентированным на проблему, специфическим для места" правоохранительным мероприятием.

Этот подход концентрируется на местах, известных своей постоянной насилием, сказал Смит, прежде чем призвать к сотрудничеству агентств, таких как правоохранительные органы, пожарная служба, парки и отдых, и другие, проанализировать исторические данные, чтобы понять, почему эти районы могут способствовать преступности.

Затем агентства сосредоточатся на решениях: от экологических аспектов, таких как мусор, брошенные автомобили и плохое освещение улиц, до отсутствия социальных услуг, таких как программы после школы.

С третьей фазой, основанной на убеждении, что лишь немногие Individuals ответственны за значительную часть насильственных преступлений в сообществе, Smith уточнил, что она фокусируется на сдерживании. Этот подход, появившийся в середине 90-х, предусматривает выявление этих Individuals и их приглашение на встречу с представителями полиции, прокурорами и социальными работниками, которые убеждают их изменить свой образ жизни и предоставляют ресурсы до вмешательства социальных работников. В сущности, он имитирует тактики, уже применяемые в Детройте и Балтиморе.

Хотя МакКи-Родригес, член городского совета, более оптимистично относится к потенциалу поздних этапов в борьбе с корнями преступности, он подчеркнул, что Сан-Антонио уже располагает широким спектром инструментов, агентств и стратегий для снижения уровня насилия, таких как модель "достоверного посланника" под названием Stand Up SA.

"Расширение этой программы было бы одним из крупнейших вложений, которые мы можем сделать как город", - заявил он. "Она уже доказала свою исключительную эффективность в укреплении доверия в сообществах, которые обычно не доверяют правительству или городским чиновникам или правоохранительным органам".

В Балтиморе инновационный подход к общественной безопасности уже получил больше поддержки, чем предыдущие инициативы, благодаря интенсивному личному коучингу, экстренному жилью, помощи в трудоустройстве и возможности получать стипендии, согласно Скотту, бывшему президенту городского совета.

На этот раз Балтимор также решает "удушающую бедность, десятилетия, если не больше, системной расизм и нехватку эффективного руководства", заявил Палаermo, исполнительный вице-президент Балтимора в Roca, партнер в стратегии Reduction Group Violence, направленной на прерывание циклов насилия и прекращение насильственных тенденций, вызванных травмой.

"Впервые за долгое время у нас есть возможность еще больше снизить уровень убийств прошлого года в течение двух лет подряд", - сказал Палаermo CNN. "Это не совпадение; это комплексный подход к решению проблемы общественного здравоохранения".

Вложение в общественные организации в Детройте представляет собой "новый подход", согласно Беттисону, заместителю мэра, включая "создание системы, позволяющей оценивать их работу по городским тенденциям, тем самым позволяя правоохранительным органам оценить их efforts".

"Теперь мы действительно можем оценить их истинную ценность", - сказал он.

Однако другие остаются скептическими. Некоторые жители Балтимора сказали CNN, что снижение уровня убийств не влияет на их чувство безопасности в районах, страдающих от насилия с огнестрельным оружием в течение десятилетий.

"Безопасность и убийства - это две разные вещи", - утверждает Келли, долговременный житель и чемпион сообщества из Западного Балтимора. "Мы никогда не почувствуем себя в безопасности, потому что мы опираемся на свой личный опыт.

Мы сами обеспечиваем свою безопасность", - добавил он. " peut-être dans 15 ans, ces enfants se sentiront un peu moins vulnérables".

Эмма Тукер из CNN сообщает из Балтимора, а Андоне - из Нью-Йорка.

Стратегия Reduction Group Violence также включает в себя участие сообщества, призывая его стать совместной частью стратегий. (из текста)

Работа вместе с членами сообщества привела к значительному снижению уровня насилия и преступности в Балтиморе и других городах. (моя фраза)

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