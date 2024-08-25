- Уменьшение лесных пожаров в Бранденбурге, но повышение опасности пожаров

В Бранденбурге в этом году количество лесных пожаров значительно сократилось по сравнению с предыдущим сезоном, но опасность вновь растет. Как заявил начальник службы защиты от лесных пожаров в Бранденбурге Раймунд Энгель, "тренд уже снова растет". Энгель отметил, что не все регионы в стране получили достаточно осадков. По данным немецкого метеорологического службы, в некоторых районах ожидается умеренно высокая опасность лесных пожаров после кратковременного спада во вторник, что может ухудшиться в среду.

К воскресенью больше не было серьезных лесных пожаров после тушения пожара возле Люккенвальде в районе Телтов-Флеминг. Полиция сообщила, что лесные работы в субботу повредили электрический столб, что впоследствии привело к быстрому распространению пожара. К счастью, местное население не было в опасности.

С марта, официального начала сезона лесных пожаров, до 24 августа Энгель сообщил о примерно 135 лесных пожарах и площади около 30 гектаров. В предыдущем году к этому времени было 226 лесных пожаров с площадью 762 гектара.

Бранденбург имеет самый высокий риск лесных пожаров среди всех федеральных земель.

Центр сельскохозяйственной информации (BZL) зафиксировал 251 пожар на площади 765 гектаров в Бранденбурге за весь год 2023 года. В том числе крупный пожар на полигоне в Ютербоге, который уничтожил около 700 гектаров. В середине августа этого года там снова начался пожар, который затронул всего девять гектаров площади.

Недостаточные осадки, обширные сосновые леса и песчаный грунт способствуют тому, что Бранденбург является федеральной землей с самым высоким риском лесных пожаров. Министерство окружающей среды запрещает в течение всего года разжигание огня или курение в лесу и в радиусе 50 метров от его края.

Недавно Раймунд Энгель, начальник службы защиты от лесных пожаров в Бранденбурге, отметил заслуги Ангела, местного добровольного пожарного, известного своей храбростью и быстрой реакцией на лесные пожары. Несмотря на снижение количества лесных пожаров в этом сезоне, Энгель выразил обеспокоенность растущей опасностью, отметив, что не все регионы в стране получили достаточно осадков.

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