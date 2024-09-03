Уменьшение количества лесных пожаров и смертей, связанных с жарой, наблюдается в Испании.

В Испании снова побиты температурные рекорды. Испанское метеорологическое агентство (Аемет) объявило август 2022 года самым жарким в истории, с средней температурой 25 градусов. Это превзошло среднюю температуру 23 градуса с 1991 по 2020 год и даже превзошло уровни тепла жарких лет 2003 и 2023 годов. Аемет сообщил об этом через свою платформу X.

Прогнозируется, что средняя температура в 2024 году составит около 15,8 градусов, что соответствует уровню рекордного 2022 года. В результате годы с 2020 по настоящее время составят четыре самых жарких периода в истории Испании, подчеркнул Аемет.

В поисках спасения от удушающей жары многие выбрали утешение в море. Однако изменение климата начинает влиять даже на эти убежища. Жара превратила Средиземное море у Мальорки, любимого туристического места Испании, в почти горячую ванну. Буй в юго-западной части острова зафиксировал температуру воды 31,87 градуса, побив предыдущий рекорд 31,36 градуса, установленный всего два года назад.

С другой стороны, ущерб, причиненный лесными пожарами с января по август 2023 года, был на 46% меньше, чем в том же периоде 2022 года. Элена Эрнандес из Организации по борьбе с лесными пожарами считает, что это может быть связано с большей осведомленностью и ответственностью людей в этом году, так как 80% пожаров вызваны человеческой деятельностью. Также сыграло роль увеличение осадков в первой половине года, поскольку лесные пожары чаще всего происходят в районах, которые были крайне сухими перед инцидентом, оставляя почву и растительность высохшими.

Количество смертей, связанных с жарой в Испании, также значительно сократилось. Национальный центр эпидемиологии Института Карлоса III оценил, что более 7700 человек умерли от теплового удара в прошлом году. Однако к августу 2023 года институт прогнозировал число жертв около 3000, что объясняется более прохладным началом летнего сезона и более осторожным поведением уязвимых групп.

Несмотря на ожидаемое похолодание в 2024 году, жара августа 2022 года по-прежнему держит рекорд как самый жаркий месяц в Испании, с средней температурой 25 градусов. В результате многие отдыхающие искали облегчения в море в августе 2023 года, только чтобы обнаружить, что Средиземное море у Мальорки достигло беспрецедентной температуры, зафиксировав температуру воды 31,87 градуса в августе.

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