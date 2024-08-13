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ЭкономикаНовостиДоу Джонс

Уменьшение инфляционного давления поднимает Уолл-стрит

 and  Viktoriya Miller
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Давление на производителей в США ослабло в июле, что вызвало надежды трейдеров на скорое снижение...
Давление на производителей в США ослабло в июле, что вызвало надежды трейдеров на скорое снижение процентных ставок.

Уменьшение инфляционного давления поднимает Уолл-стрит

Последние данные по ценам производителей стимулируют рост акций на Уолл-стрит. Технологические акции демонстрируют особую силу, с инвесторами, скупающими акции Nvidia и других компаний. Акции Starbucks также пользуются высоким спросом.

Умеренное снижение давления инфляции в США спровоцировало активность покупок на Уолл-стрит. Технологический индекс Насдак закрылся ростом на 2,4% до 17 187 пунктов во вторник. Индекс Доу Джонс промышленный средний вырос на 1,0% до 39 765 пунктов. Широкий S&P 500 вырос на 1,7% до 5 434 пунктов. Технологические и коммуникационные услуги были особенно популярны. Nvidia выросла на 6,5%, а Intel стала крупнейшим ростом в составе индекса Доу Джонс с ростом на 5,7%.

"Это похоже на возвращение к норме для рынков", - сказал Крис Бьюкам, главный аналитик по рынкам в IG, комментируя показатели технологических акций. Индекс цен производителей США вырос немного в июле, превзойдя ожидания. Индекс цен производителей вырос на 2,2% в течение 12 месяцев до июля после скачка на 2,7% в июне. "Это дает Федрезерву больше пространства для снижения ставок позже в этом году, что и является основной причиной реакции рынка сейчас", - объяснил Дейв Грейск, инвестиционный стратег в Aspiriant. Инвесторы теперь с нетерпением ждут данных индекса потребительских цен за июль, которые будут опубликованы в среду.

Акции Starbucks резко растут после смены CEO

В отдельных акциях, акции Starbucks выросли более чем на 20% после того, как крупнейшая в мире кофейная сеть назначила Брайана Никкола, CEO Chipotle Mexican Grill, своим новым CEO. Активистский инвестор Эллиот ранее оказывал давление на компанию с целью повышения стоимости акций. Акции Starbucks потеряли около 20% своей стоимости за последние пять лет, в то время как S&P 500 вырос более чем на 80%. В то же время, акции Chipotle упали почти на 10%.

BuzzFeed также спровоцировал ралли на рынке акций. Компания, базирующаяся в Нью-Йорке, владельца одного из самых популярных новостных сайтов в англоязычном мире, увидела рост своих акций более чем на 25% на фоне сокращения чистого убытка во втором квартале.

Акции Home Depot также выросли, на 1,2%, несмотря на то, что розничная торговая компания по благоустройству дома отчиталась о более высоких, чем ожидалось, доходах, но снизила свой прогноз.

Между тем, цены на нефть прекратили свой недавний рост, завершив пятидневную серию роста из-за ухудшения перспектив в Китае. Картель ОПЕК снизил свой прогноз по росту спроса на нефть в этом году, потянув энергетические акции в отрицательную зону.

Смотрите все последние новости рынка здесь.

Индекс Доу Джонс промышленный средний, а также Насдак и S&P 500, все показали рост на фоне признаков ослабления давления инфляции в США. Индекс Доу Джонс промышленный средний вырос на 1,0% до 39 765 пунктов.

Инвесторы также пристально следят за предстоящими данными индекса потребительских цен, которые могут потенциально повлиять на дальнейшую реакцию рынка.

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