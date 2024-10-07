Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Уменьшение числа просителей убежища в Германии

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут
Еще раз Германия ужесточает пограничный контроль, чтобы пресечь нелегальные переправы.
Еще раз Германия ужесточает пограничный контроль, чтобы пресечь нелегальные переправы.

Уменьшение числа просителей убежища в Германии

Недавно между федеральным правительством и частью оппозиции состоялись важные дискуссии по вопросу иммиграции, что привело к восстановлению контроля на границах, которые, похоже, приносят результаты. Зафиксировано снижение на 24% заявлений на получение убежища в соседней стране, а в другой стране наблюдается еще более резкое снижение на 50%.

По данным агентства ЕС по вопросам убежища, в Германии между январем и сентябрем 2024 года наблюдается снижение на 24% заявлений на получение убежища. Это снижение основано на ранее неопубликованных данных агентства ЕС по вопросам убежища, которые были сообщены "Миром в воскресенье". Эти данные представлены в секретном отчете ЕК от 3 октября 2024 года "Ситуация с миграцией в ЕС и третьих странах" (Интегрированный ситуационный анализ и анализ, отчет № 430). Этот отчет находится в распоряжении "Мира в воскресенье".

Германия по-прежнему лидирует по количеству заявлений на получение убежища - 170 574 заявления, за ней следуют Испания (122 096), Италия (117 042) и Франция (115 652). Египет (21), Словакия (121) и Литва (284) имели наименьшее количество заявлений на получение убежища. Австрия испытала существенное снижение заявлений на получение убежища, более чем на 50% (57%). В ЕС, Норвегии и Швейцарии в течение первых девяти месяцев 2024 года было подано 739 735 заявлений на получение убежища, что на 8% меньше, чем в том же периоде предыдущего года.

Кроме того, секретный отчет ЕК прогнозирует волну беженцев из Ливана, направляющуюся в ЕС. Документ о состоянии миграции в Европе гласит: "Учитывая большое количество сирийских беженцев в Ливане (приблизительно 1,5 миллиона) и ухудшающуюся гуманитарную ситуацию для всего ливанского населения в целом, число беженцев, пересекающих границу, скорее всего, продолжит расти". По данным отчета ЕС, к концу сентября в Ливане было внутренне перемещено 345 000 человек из-за конфликта между Израилем и Хезболлой. Почти 100 000 человек бежали в Сирию к концу сентября.

В секретном отчете ЕК прогнозируется возможное увеличение числа беженцев из Ливана в ЕС. Этот отчет ЕК также подчеркивает вероятность продолжения увеличения числа беженцев, пересекающих границу, из-за ухудшающейся ситуации в Ливане.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Вице-президент США и демократическая претендентка на пост президента Камала Харрис выступает с...
Политика

Недавно запущенная реклама кампании Харриса критикует управление Трампом в оказании помощи в случае стихийных бедствий.

Команда Камаллы Харрис запускает новую цифровую стратегию продвижения, на которой бывшие члены администрации Дональда Трампа критикуют предыдущего президента за управление стихийными бедствиями во время его пребывания на посту.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивиды бегут в безопасности после израильской атаки на район Мреиех, расположенный на южном краю...
Политика

Соединенные Штаты в настоящее время не пытаются оживить соглашение о перемирии между Израилем и Хезболлой, по словам сидящих властей.

После двухнедельного периода, когда Израиль сорвал соглашение о перемирии, предложенное США с Хезболлой, americanские власти отказались от активных усилий по возобновлению соглашения и вместо этого сосредоточились на влиянии и ограничении действий Израиля в Ливане и против Ирана, согласно...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Житель Ларри Пайерсон, из Острова Паласс, Южная Каролина, покупает бутилированную воду в местном...
Политика

Подготовка к бедствиям, управление беспорядками в социальных сетях, противодействие скудным ценовым тенденциям: следите за заголовками новостей.

Ежедневный обзор: пять моментов CNN — новости, которые мог бы пропустить, спеша по своим делам.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно