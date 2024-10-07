Уменьшение числа просителей убежища в Германии

Недавно между федеральным правительством и частью оппозиции состоялись важные дискуссии по вопросу иммиграции, что привело к восстановлению контроля на границах, которые, похоже, приносят результаты. Зафиксировано снижение на 24% заявлений на получение убежища в соседней стране, а в другой стране наблюдается еще более резкое снижение на 50%.

По данным агентства ЕС по вопросам убежища, в Германии между январем и сентябрем 2024 года наблюдается снижение на 24% заявлений на получение убежища. Это снижение основано на ранее неопубликованных данных агентства ЕС по вопросам убежища, которые были сообщены "Миром в воскресенье". Эти данные представлены в секретном отчете ЕК от 3 октября 2024 года "Ситуация с миграцией в ЕС и третьих странах" (Интегрированный ситуационный анализ и анализ, отчет № 430). Этот отчет находится в распоряжении "Мира в воскресенье".

Германия по-прежнему лидирует по количеству заявлений на получение убежища - 170 574 заявления, за ней следуют Испания (122 096), Италия (117 042) и Франция (115 652). Египет (21), Словакия (121) и Литва (284) имели наименьшее количество заявлений на получение убежища. Австрия испытала существенное снижение заявлений на получение убежища, более чем на 50% (57%). В ЕС, Норвегии и Швейцарии в течение первых девяти месяцев 2024 года было подано 739 735 заявлений на получение убежища, что на 8% меньше, чем в том же периоде предыдущего года.

Кроме того, секретный отчет ЕК прогнозирует волну беженцев из Ливана, направляющуюся в ЕС. Документ о состоянии миграции в Европе гласит: "Учитывая большое количество сирийских беженцев в Ливане (приблизительно 1,5 миллиона) и ухудшающуюся гуманитарную ситуацию для всего ливанского населения в целом, число беженцев, пересекающих границу, скорее всего, продолжит расти". По данным отчета ЕС, к концу сентября в Ливане было внутренне перемещено 345 000 человек из-за конфликта между Израилем и Хезболлой. Почти 100 000 человек бежали в Сирию к концу сентября.

В секретном отчете ЕК прогнозируется возможное увеличение числа беженцев из Ливана в ЕС. Этот отчет ЕК также подчеркивает вероятность продолжения увеличения числа беженцев, пересекающих границу, из-за ухудшающейся ситуации в Ливане.

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