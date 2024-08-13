Уменьшаются пляжи Испании

По всему миру, растущий уровень моря приводит к исчезновению пляжей. Испания не является исключением, и в некоторых районах ежегодно теряется до десяти процентов песка. Все больше людей отказываются бездействовать, пока пляжи сокращаются. Некоторые прибрежные города принимают радикальные меры.

Жозеп со слезами на глазах смотрит с променада на пляж в Платье д'Аро. "Когда я был ребенком, я играл и купался здесь, и пляж был в два раза шире", - вспоминает 48-летний учитель и мотоциклист. Недавно газета "Ла Вanguardia" написала, что Платье Гран, "большой пляж", который теперь в среднем 50 метров в ширину, был в три раза шире в 1980-х годах.

Оценки варьируются, и нет официальных цифр, но все согласны с тем, что пляж в этом популярном туристическом направлении на Коста-Браве в Каталонии сокращается уже десятилетиями, как выразился давний отельер Альдо. Это не происходит только в Платье д'Аро. Феномен "смерти пляжей" наблюдается и в других местах. Эксперты винят прямое строительство у берега моря. Защитные дюны часто отсутствуют. Естественно сохраненная береговая линия просто медленно отступала бы внутрь - но это невозможно, когда все застроено у моря.

"Естественно сохраненные пляжи могут легко приспособиться к изменению климата, отступая и поднимаясь вместе с уровнем моря", - говорит Франческа Рибас из Университета Политехника Каталонии в Барселоне. Но если пляж не может сдвинуться из-за всего бетона, он исчезает.

Рибас объясняет, что превращение дюн в променады - большая проблема. Это ограничивает адаптивность пляжа и значительно увеличивает риск наводнений во время штормов. Дамбы на реках возле побережья и строительство спортивных портов и другой инфраструктуры также способствуют эрозии.

Угрожающий прогноз

Пляжи также исчезают в других прибрежных районах, таких как Калифорния и Флорида, Турция, Бразилия и Золотой берег Австралии. Климатический Change - один из факторов. При условиях изменения климата и повышения уровня моря, к концу века могут исчезнуть половина всех песчаных пляжей мира, согласно исследованию, опубликованному в журнале "Nature Climate Change".

Город Барселона оценивает, что теряет 30 000 кубических метров песка каждый год, более десяти процентов своего общего количества. Рибас, информированная своей работой, также удивлена как пляжный посетитель: "Я был довольно удивлен несколько лет назад, когда заметил значительное отступление на некоторых пляжах в дельте реки Лобрегат к югу от Барселоны, которые ранее не имели проблем с эрозией".

Есть научные исследования, которые подчеркивают серьезность проблемы с цифрами. Рибас цитирует международные исследования, которые оценивают, что примерно 25 процентов мировых пляжей были затронуты хронической эрозией между 1984 и 2015 годами на основе оценок по спутниковым снимкам. Институт картографии и геологии Каталонии (ICGC) обнаружил, что в этом регионе 65 процентов всех зарегистрированных пляжей (319 из общего числа 489) сократились между 1956 и 2019 годами.

Один из самых примечательных случаев - Монтгат, который потерял 90 процентов своего песка, согласно экологической организации Greenpeace. С июля 2023 года общая площадь пляжа сократилась с 25 000 до 6 400 квадратных метров, согласно официальным данным. Весной ситуация была настолько критической после сильного шторма, что городок возле Барселоны даже considering отмену летнего сезона. "У нас едва хватило места, чтобы поставить спасательный стул", - сказал журналистам "El Periódico" Тания Гонсалес, ответственный советник по окружающей среде.

Между тем, есть некоторое улучшение. Пляж, который был примерно 50 метров в ширину десять лет назад и практически исчез в начале года, сейчас, по крайней мере, полоса примерно два метра в ширину. Однако мэр Андреу Абсил не находит в этом утешения: "Нам пришлось закрыть все пляжные бары". Яица Кастро, которая переехала сюда в 2023 году, тоже не празднует. "Меня продали 'апартаменты с видом на пляж', и они даже не продержались год", - жалуется она в "El Periódico". "Пляж исчез, но вид на море все еще есть".

Разнообразные последствия для природы, людей и экономики

Эрозия побережья имеет тревожные последствия, не только для Яицы Кастро. Туризм является одним из основных источников дохода почти во всей Испании и Каталонии, и он сильно зависит от пляжей. Рибас также подчеркивает угрозу "очень ценным экосистемам". И: "Пляжи являются лучшей защитой для городов за ними от штормов, так как они поглощают энергию волн. Без пляжа штормы имеют гораздо более разрушительный эффект", - говорит она.

В Каталонии и других затронутых прибрежных регионах Испании все больше людей не хотят пассивно наблюдать за потерей пляжей. Повышение осведомленности и протестные действия направлены на информирование. Например, в Валенсии недавно состоялась цепочка из людей длиной в километр, требующая мер. В Каталонии в начале августа состоялось открытое театральное представление организацией SOS Costa Brava в Кальелле де Палафружель возле Платье д'Аро об экологических последствиях неконтролируемого строительства.

Ribas замечает, что не только в Испании, но и "во всем мире происходит смена мышления". В Испании ужесточены строительные нормы во многих местах, закон о побережье ужесточен. Владельцы недвижимости боятся возможных экспроприаций. Тем не менее, строительный бум не останавливается, часто происходят незаконные стройки. Помимо роскошных апартаментов, вдоль побережья строятся большие музеи, подобно тому, как в Бильбао. SOS Costa Brava также борется в суде против запланированного расширения марины в Platja d'Aro и других проектов по строительству гостиничных комплексов и многочисленных жилых поселков вдоль популярного курортного региона.

Туризм vs. Защита побережья

Пау Боск, вице-президент этой альянс более 25 экологических организаций, подчеркивает в интервью немецкому агентству печати, что бескомпромиссная борьба того стоит. Уже есть успехи. "Благодаря нашим усилиям, был утвержден городской генеральный план побережья в Каталонии для защиты различных природных районов, которые должны были быть уничтожены". Однако все еще есть планы построить в общей сложности 40 000 новых квартир и гостиничных комплексов в 22 муниципалитетах Коста-Бравы, "что окажет очень негативное влияние на побережье и море".

Министерство окружающей среды левого правительства в Мадриде, в основном ответственное за защиту побережья, следит за десятками проектов с общими инвестициями около 250 миллионов евро. Однако эти планы часто блокируются или задерживаются региональными властями из-за опасений финансовых потерь. "Напряжение между туристическим развитием и защитой побережья ощущается", - анализирует "La Vanguardia".

Какие решения? Пока предпринимались дорогостоящие и неэффективные методы пополнения песка, даже с импортом из Сахары. Такие действия, критикуемые экологами как "заплатки", должны быть значительно сокращены в Испании из-за глобальной нехватки песка. Строительство защитных сооружений, таких как волнорезы, часто давало лишь краткосрочную помощь и иногда оказывалось контрпродуктивным.

Непопулярные меры необходимы

Рибас видит только одно реальное решение: "Мы должны вернуть морю то, что отняли у него". Волшебное слово - реnaturalization. "Нужно восстановить первоначальные дюнные системы и, если необходимо, перестроить и перенести променады дальше от берега, даже если эти меры могут быть непопулярными", - требует она. В этом году два муниципалитета в Каталонии подают хороший пример: Vila-seca и Calafell планируют перенести променады подальше от побережья.

Мальорка также сталкивается с этой проблемой и имеет муниципалитеты, внедряющие решения. В популярном немецком туристическом месте Cala Millor на восточном побережье острова проект "Life Adapt" направлен на сохранение пляжа. "Решения, которые ищутся, ориентированы на природу, в том числе перенос променада".

Сектор туризма в Испании значительно страдает от исчезновения пляжей из-за повышения уровня моря. По данным города Барселоны, они теряют 30 000 кубических метров песка в год, что составляет более 10% их общей площади пляжа.

Эта проблема не уникальна для Испании. Сектор туризма в других прибрежных районах, таких как Калифорния и Флорида, Турция, Бразилия и Золотой берег Австралии, также сталкивается с вызовом исчезающих пляжей из-за изменения климата и повышения уровня моря.

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