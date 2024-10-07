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ПанорамаНовостиМиграция

Уменьшается число немцев, переезжающих в США.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 2 минут
Возможный приток мигрантов в США может потенциально увеличиться в связи с Камалой Харрис.
Возможный приток мигрантов в США может потенциально увеличиться в связи с Камалой Харрис.

Уменьшается число немцев, переезжающих в США.

Похоже, что очарование "Страны Мечты", aka США, для немцев уменьшилось. Последние статистические данные показывают, что меньше немцев постоянно поселяются в США. С другой стороны, больше американцев стремятся получить немецкое гражданство.

Данные Федерального статистического управления показывают, что примерно 9200 немцев мигрировали в США в 2023 году. За исключением лет, затронутых COVID, это самый низкий показатель за два десятилетия. В отличие от этого, около 12 300 немцев переехали в США в 2003 году.

Несмотря на снижение, США остаются одним из основных выборов для немецких иммигрантов. Только Швейцария (21 000) и Австрия имели большее количество немецких иммигрантов в прошлом году.

В 2023 году в США проживало около 520 400 немцев, что на 11% меньше, чем десять лет назад. Однако количество американских граждан в Германии увеличилось на 29%. В 2023 году около 125 800 американских граждан называли Германию своим домом.

Офис статистики иммиграции сообщает, что около 4200 немцев стали гражданами США в 2022 году. Эта цифра оставалась относительно стабильной в течение лет, данные за 2023 год еще не опубликованы.

С другой стороны, число американцев, ставших немецкими гражданами, возросло более чем в восемь раз с 2003 по 2023 год. Примерно 2000 американцев стали немецкими гражданами в 2023 году.

Меньше браков между немцами и американцами

Федеральное управление объясняет, что большинство увеличений немецкого гражданства для американцев - это "старые" и "восстановительные" случаи, то есть бывшие немецкие граждане, чье гражданство было лишено по политическим, расового или религиозным причинам между 1933 и 1945 годами, и их потомки, получили гражданство.

Число браков между немцами и гражданами США снижалось в течение последних 20 лет. В 2003 году около 1740 таких пар поженились, в то время как в 2023 году эта цифра упала до около 1230, что на 29% меньше.

Несмотря на снижение постоянной немецкой иммиграции в США, США по-прежнему остаются популярным направлением для немецкой миграции, занимая третье место после Швейцарии и Австрии в 2023 году. Это снижение немецко-американской миграции может способствовать уменьшению браков между немцами и американцами, так как число браков между немцами и гражданами США снизилось на 29% за последние 20 лет.

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