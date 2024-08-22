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Улучшенный отчет о подготовке DGB: расширенные занятия вне класса и дополнительные рабочие часы

Большее количество apprendices в немецких компаниях сообщают, что они часто выполняют задачи, не относящиеся к их стажировке. Отчет, представленный German Trade Union Confederation (DGB) в четверг, показывает, что доля apprendices, регулярно или постоянно выполняющих обязанности за пределами...

 and  Michael Bootcampf
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Улучшенный отчет о подготовке DGB: расширенные занятия вне класса и дополнительные рабочие часы

Большинство учащихся выражают удовлетворенность своей профессиональной подготовкой, согласно данным опроса. Однако уровень удовлетворенности несколько снизился, опустившись с пика 73,3% в 2022 году до 70,5% в 2023 году и сейчас составляет 69,8%, что является самым низким показателем за годы.

Рост жалоб на задачи, не связанные с обучением, указывает на серьезные проблемы в некоторых компаниях, как сообщается в отчете DGB. Этот вопрос достиг рекордного уровня в 15,3%, превысив диапазон 12%, который он поддерживал годами.

34,5% учащихся также сообщают, что часто работают сверхурочно. Хотя этот показатель составлял 32,1% в прошлом году, он неожиданно достиг исторического минимума в 2023 году и существенно ниже среднего показателя до пандемии.

Специалисты по промышленной механике возглавляют рейтинг удовлетворенности работой с 81,6%. За ними следуют промышленные торговцы с 80,3%. DGB подчеркивает, что многие из этих людей получают выгоду от коллективных соглашений. С другой стороны, помощники зубных врачей, специалисты по гостиничному делу и специалисты по логистике складов имеют самый низкий уровень удовлетворенности, часто получая зарплату ниже стандартов коллективных соглашений.

В целом, учащиеся в целом выражают удовлетворенность своей работой, но всегда есть место для улучшения в некоторых аспектах. Несмотря на снижение числа ученических договоров, система двойного профессионального обучения продолжает процветать, согласно заявлению федерального молодежного секретаря DGB Кристофа Беккера.

Увеличение сверхурочной работы среди учащихся может быть одним из факторов, способствующих снижению общего уровня удовлетворенности, как показывают результаты опроса. Несмотря на временное снижение в 2023 году, процент учащихся, работающих сверхурочно, все еще выше среднего показателя до пандемии.

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