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Улучшение стабильности, чистоты и безопасности в цепочке поставок, как заявил руководитель BVG.

 and  Lauren Adams
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Хенрик Фальк с января возглавляет BVG, делая ставку на стабильность.
Хенрик Фальк с января возглавляет BVG, делая ставку на стабильность.

- Улучшение стабильности, чистоты и безопасности в цепочке поставок, как заявил руководитель BVG.

Сложности в транспорте: пассажиры BVG сталкиваются с задержками и отменами рейсов

Пассажиры BVG в последнее время испытывают трудности, с меньшим количеством работающих автобусов и задержками или даже отменами поездов U-Bahn. CEO BVG Хенрик Фальк стремится в будущем сделать приоритетом надежность общественного транспорта, временно приостановив дальнейшее расширение.

Фальк сказалDeutsche Presse-Agentur, "Наша цель - поддерживать текущий высокий уровень в течение следующих двух-трех лет. Пассажиры знают, что система работает на пределе, и нам необходимо стабильность".

В первом полугодии этого года было совершено на 60 миллионов поездок больше, чем в том же периоде прошлого года

Компания наблюдает значительный рост tanto demand как и персонала в последние годы. В первом полугодии этого года было совершено на 60 миллионов больше поездок на автобусах и поездах BVG, чем в том же периоде прошлого года.

Численность сотрудников BVG выросла на 3000 человек по сравнению с уровнем десяти лет назад. Фальк пояснил, "Это означает, что рост может продолжаться бесконечно? Конечно, нет".

Несмотря на это, BVG продолжит активно набирать сотрудников в ближайшие годы, согласно словам Фалька. В первом полугодии этого года к компании присоединилось 1450 новых сотрудников, из которых 500 - в автобусном подразделении. Для поддержания текущего уровня в будущем потребуется нанимать такое же количество сотрудников, чтобы компенсировать расходы на пенсии.

Фальк уверен в поддержании предложения

В настоящее время предложение общественного транспорта в Берлине не будет расширяться. "Наша основная задача - сделать существующее предложение более стабильным, чистым и безопасным", - сказал Фальк, который занимает свой пост с января.

Фактически, сейчас необходимо приложить усилия просто для поддержания текущего предложения. Этот разговор также включает финансовые обсуждения с Сенатской администрацией, которая сталкивается с миллионными бюджетными дефицитами и следит за BVG. "Амбиции есть, и я уверен, что мы сможем гарантировать текущее предложение вместе", - сказал Фальк.

Ранее в BVG одновременно решались несколько вопросов. В будущем Фальк планирует сосредоточиться на конкретных темах, в том числе и за счет финансовых вложений.

"Речь идет об инфраструктуре, поездах U-Bahn, трамваях и автобусных депо: все это важно для системы в ближайшие десятилетия", - подчеркнул Фальк.

Ограничения в автобусном и U-Bahn трафике

В последние годы были определенные ограничения в предложении автобусов и U-Bahn. Существует дефицит водителей для автобусов, в то время как парк U-Bahn часто сталкивается с техническими проблемами из-за возраста многих вагонов более 60 лет.

Новые vehicles были заказаны давно, но из-за задержек в процессе тендеров и последующих задержек поставщиков эти vehicles не ожидаются в эксплуатации до следующего года. "К сожалению, эти vehicles проводят в мастерской больше времени, чем должны", - объяснил Фальк.

В настоящее время проблемы с колесными парами на линиях U6-U9 вызывают задержки и отмены рейсов для пассажиров с большими колесами.

Фальк планирует быстро решить эту проблему, скорректировав частоту поездов. "Например, если мы решили запускать поезда на одной линии каждые четыре с половиной минуты вместо четырех, мы можем освободить vehicles и запускать более надежные и длинные поезда U-Bahn. Это улучшение для пассажиров". BVG скоро представит подробный план и, скорее всего, реализует его после летнего перерыва.

Фальк признал необходимость сосредоточиться, сказав, "Наша основная задача - сделать существующее предложение более стабильным, чистым и безопасным". Признавая трудности поддержания текущей системы общественного транспорта, Фальк подчеркнул, "На данный момент наша цель - поддерживать текущий высокий уровень в течение следующих двух-трех лет, сосредоточившись на стабильности и надежности".

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