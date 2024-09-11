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Федеральные земли ГерманииНовостиДесятилетие

Улучшение школьной инфраструктуры Гамбурга на один уровень совершенства.

Более десяти лет назад, в 2013 году, образовательные структуры Гамбурга получили оценку 3 по состоянию.Jump to the present, средний балл упал до 2,47. С 2011 года Гамбург вложил примерно 5 миллиардов евро в решение этих вопросов.

 and  Carmen Simpson
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Администрация школы сообщает о значительном улучшении состояния образовательных структур Гамбурга...
Администрация школы сообщает о значительном улучшении состояния образовательных структур Гамбурга за последние десять лет, которое теперь оценивается на уровне 2,47

- Улучшение школьной инфраструктуры Гамбурга на один уровень совершенства.

Состояние образовательных учреждений в Гамбурге в последние десять лет существенно улучшилось. В 2013 году рейтинг составлял 3.53, но к 2023 году он вырос до 2.47, как сообщил начальник Сената по образованию Ксения Бекерис (СДПГ). В Гамбурге насчитывается около 3000 таких учреждений, занимающих общую площадь 2,75 миллиона квадратных метров. Для поддержания этих сооружений в отличном состоянии было проведено около 1000 проектов по ремонту и 620 новых строительных инициатив. После того, как СДПГ взяла власть в 2011 году, было вложено около пяти миллиардов евро в развитие школ. Еще 2,6 миллиарда евро планируется инвестировать к 2028 году.

Улучшение рейтинга образовательных учреждений можно объяснить стабильными инвестициями за последние десять лет. К 2030 году, с учетом дополнительного финансирования, инфраструктура образования в Гамбурге, возможно, претерпит еще одно существенное преобразование.

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