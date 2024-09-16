Улучшение оплаты труда специалистов в области профессионального консультирования и опеки:

Предлагается увеличить компенсацию для лиц, действующих в качестве законных представителей для инвалидов или берущих на себя опеку над детьми в сложных обстоятельствах, в будущем, согласно Министерству юстиции. Это включает tanto экспертов, как и волонтеров, согласно опубликованному проекту закона с поправками.

Этот проект направлен на профессиональных опекунов, полноценных опекунов, дополнительных опекунов, опекунов по наследству, опекунов доступа и процедурных опекунов. Их вознаграждение будет увеличено и упрощено. Согласно министерству, в настоящее время существует около 60 различных "категорий компенсации" для опекунов. Кроме того, базовые пособия для волонтерских опекунов и опекунов также будут увеличены.

"Текущая компенсация для профессиональных опекунов и опекунов устарела", - заявил федеральный министр юстиции Марко Бушманн (ФДП). Многие люди полагаются на опеку над детьми из-за старости, болезни или инвалидности. "Опекуны также выполняют важную работу: они вступают, когда родители не могут заботиться о своих детях и представляют их", - объяснил Бушманн. Цель состоит в том, "чтобы справедливо компенсировать эту работу и сделать это как можно проще", - сказал Бушманн.

План заключается в том, чтобы повысить компенсацию профессиональных опекунов, опекунов и других профессиональных групп в среднем на 12,7%. Базовые пособия для волонтеров увеличатся с текущих 425 евро до 450 евро. Изменения, как ожидается, вступят в силу с начала 2026 года.

Проект был направлен в федеральные земли и ассоциации в понедельник, и у них есть время до 25 октября для предоставления обратной связи.

Министерство юстиции предложило включить "поправки" в свой проект закона, чтобы повысить базовые пособия для волонтерских опекунов и опекунов выше текущих 425 евро. Поправки также направлены на увеличение компенсации для различных профессиональных ролей опекунов, таких как опекуны по наследству, опекуны доступа и процедурные опекуны, в среднем на 12,7%.

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