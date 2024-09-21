Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЖелезнодорожные

Улучшение движения автобусов и поездов по транспортной сети

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута

Улучшение движения автобусов и поездов по транспортной сети

Из-за Германии-билета все больше людей выбирают автобусные и железнодорожные поездки. Согласно Федеральному статистическому управлению, в первой половине 2024 года наблюдался рост пассажиров на 6 процентов в Германии, всего около 5,6 миллиарда пассажиров. Этот рост, возможно, связан с Германией-билетом, который стал доступен в мае 2023 года по цене 49 евро.

В общественном местном транспорте (ÖPNV), на который приходится 99 процентов движения, количество пассажиров также увеличилось на 6 процентов в течение первых шести месяцев. С другой стороны, дальнее сообщение показало снижение на 4 процента, с 73 миллионами пассажиров в течение года. Это снижение, скорее всего, было связано с проблемами в дальнем железнодорожном сообщении в первом квартале 2024 года, что привело к снижению пассажиров на 11 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Тем не менее, дальнее железнодорожное сообщение показало увеличение пассажиров на 1 процент в первом квартале 2024 года по сравнению с предыдущим годом. К концу первого полугодия дальнее железнодорожное сообщение записало 69 миллионов пассажиров, что составляет снижение на 5 процентов.

С другой стороны, дальнее автобусное сообщение показало увеличение пассажиров на 12 процентов в первом квартале 2024 года по сравнению с предыдущим годом. Это, возможно, произошло потому, что больше пассажиров выбирали дальние автобусы из-за проблем в железнодорожных услугах. Эта тенденция также наблюдалась в статистике за весенний квартал, который был свободен от железнодорожных забастовок, с трехпроцентным снижением пассажиров дальних автобусов по сравнению с предыдущим годом.

За весь полугодичный период дальнее автобусное сообщение показало всего 5 миллионов пассажиров, что составляет увеличение на 4 процента.

Увеличение пассажиров в общественном местном транспорте, возможно, частично связано с ростом популярности железнодорожной системы. Несмотря на первоначальное снижение на 4 процента в дальнем железнодорожном сообщении, оно впоследствии показало увеличение на 1 процент, демонстрируя свою устойчивость.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Камала Харрис выступает с речью на политическом митинге в Атланте 20 сентября 2024 года
Политика

Харрис увеличивает рекламные усилия с денежным преимуществом, поскольку Илон Маск делает крупное пожертвование Республиканской партии палаты представителей, как показывают последние документы

Кэмела Харрис начала сентябрь и завершающие стадии президентской избирательной кампании с избытком кампании фондов более чем у Дональда Трампа, как было показано в recente финансовые отчеты. Эти отчеты указывали на успешный период сбора средств для Харрис, рекордно банкинг с первым полным...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предложенные налоговые сокращения Кристиана Линднера полностью остановили бы продвижение...
Политика

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода.

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода. Когда повышение зарплаты в конечном итоге приводит к увеличению налоговой обязанности, это явление называется "температурно-управляемым продвижением". Коалиция "светофор" имеет возможность противодействовать этому эффекту в течение всего срока своего законодательного полномочия, как показывают расчеты. По расчетам Института немецкой экономики (IW), исключительно

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В недавнем решении Верховный суд Аризоны установил, что жители, столкнувшиеся с сбоем в процессе...
Политика

В недавнем решении Верховный суд Аризоны заявил, что избирателям, столкнувшимся с проблемой подтверждения гражданства, по-прежнему разрешено голосовать "полностью", включая выборы на уровне штата.

В пятницу Верховный суд Аризоны постановил, что около 100 000 жителей, потенциально не соответствующих критериям подтверждения гражданства штата, все еще имеют право голосовать на выборах штата и города в этом году. Это решение разрешило дилемму, с которой столкнулись избирательные власти из-за...

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Высокий комиссар ООН по правам человека приближает взрывы в Ливане к грани возможных обвинений в...
Политика

Спорные дебаты о детонациях пейджеров до Совета Безопасности ООН

Спорные дебаты о детонациях пейджеров до Совета Безопасности ООН После взрывов пейджеров в Ливане, министр иностранных дел Израиля был вынужден отвечать на обвинения ливанского коллеги, который заявил, что Израиль превращается в государство-изгой. Посол Израиля в ООН не исключил возможности новых атак против «Хезболлы» и призвал правительство в Бейруте бороться с

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Торжественный тост! По случаю, менеджер Байерна Ули Хёнесс, доктор Франц Бёмерт, президент Вердера...
Спорт

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть.

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть. Сегодня, вечные соперники Вердер Бремен и ФК Бавария Мюнхен снова сойдутся в матче Кубка Север-Юг. Исторически, это также столкновение между легендами Ули Хёнессом и Вилли Лемке. Эта многолетняя вражда началась мирным образом. Это произошло 23 ноября 1985 года, когда ФК Бавария

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
АЭС «Три мили» была временно остановлена в 2018 году, а затем были объявлены планы по повторному...
Экономика

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft Microsoft подписал соглашение на два десятилетия о поставках электроэнергии от возрожденной АЭС Три-Майл-Айленд, несмотря на ее длительное закрытие. Техгигант, известный своими обязательствами по защите климата, активно внедряет ИИ во многие свои продукты, что требует значительного количества электроэнергии. Планы по запуску реактора на

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Камала Харрис выступает с речью на политическом митинге в Атланте 20 сентября 2024 года
Политика

Харрис увеличивает рекламные усилия с денежным преимуществом, поскольку Илон Маск делает крупное пожертвование Республиканской партии палаты представителей, как показывают последние документы

Кэмела Харрис начала сентябрь и завершающие стадии президентской избирательной кампании с избытком кампании фондов более чем у Дональда Трампа, как было показано в recente финансовые отчеты. Эти отчеты указывали на успешный период сбора средств для Харрис, рекордно банкинг с первым полным...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предложенные налоговые сокращения Кристиана Линднера полностью остановили бы продвижение...
Политика

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода.

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода. Когда повышение зарплаты в конечном итоге приводит к увеличению налоговой обязанности, это явление называется "температурно-управляемым продвижением". Коалиция "светофор" имеет возможность противодействовать этому эффекту в течение всего срока своего законодательного полномочия, как показывают расчеты. По расчетам Института немецкой экономики (IW), исключительно

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно