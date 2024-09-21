Улучшение движения автобусов и поездов по транспортной сети

Из-за Германии-билета все больше людей выбирают автобусные и железнодорожные поездки. Согласно Федеральному статистическому управлению, в первой половине 2024 года наблюдался рост пассажиров на 6 процентов в Германии, всего около 5,6 миллиарда пассажиров. Этот рост, возможно, связан с Германией-билетом, который стал доступен в мае 2023 года по цене 49 евро.

В общественном местном транспорте (ÖPNV), на который приходится 99 процентов движения, количество пассажиров также увеличилось на 6 процентов в течение первых шести месяцев. С другой стороны, дальнее сообщение показало снижение на 4 процента, с 73 миллионами пассажиров в течение года. Это снижение, скорее всего, было связано с проблемами в дальнем железнодорожном сообщении в первом квартале 2024 года, что привело к снижению пассажиров на 11 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Тем не менее, дальнее железнодорожное сообщение показало увеличение пассажиров на 1 процент в первом квартале 2024 года по сравнению с предыдущим годом. К концу первого полугодия дальнее железнодорожное сообщение записало 69 миллионов пассажиров, что составляет снижение на 5 процентов.

С другой стороны, дальнее автобусное сообщение показало увеличение пассажиров на 12 процентов в первом квартале 2024 года по сравнению с предыдущим годом. Это, возможно, произошло потому, что больше пассажиров выбирали дальние автобусы из-за проблем в железнодорожных услугах. Эта тенденция также наблюдалась в статистике за весенний квартал, который был свободен от железнодорожных забастовок, с трехпроцентным снижением пассажиров дальних автобусов по сравнению с предыдущим годом.

За весь полугодичный период дальнее автобусное сообщение показало всего 5 миллионов пассажиров, что составляет увеличение на 4 процента.

Увеличение пассажиров в общественном местном транспорте, возможно, частично связано с ростом популярности железнодорожной системы. Несмотря на первоначальное снижение на 4 процента в дальнем железнодорожном сообщении, оно впоследствии показало увеличение на 1 процент, демонстрируя свою устойчивость.

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