Улучшение доступности американского жилья становится реальностью, но не столь уж и в этих городских районах.

В июне наибольший рост стоимости недвижимости был зафиксирован в Нью-Йорке, Сан-Диего и Лас-Вегасе, согласно последнему индексу S&P CoreLogic Case-Shiller 20-City Home Price. В течение длительного времени Сан-Диего возглавлял список с самым быстрым ростом цен на недвижимость, но в мае его обогнал Нью-Йорк, известный своими высокими расходами на проживание.

Проблема не ограничивается только покупателями жилья; исследование Moody's Analytics показывает мрачную реальность для арендаторов. Нью-Йорк, Майами, Форт-Лодердейл во Флориде, Лос-Анджелес и Северный Нью-Джерси выделились как пять самых обремененных арендной платой районов в США во втором квартале. Согласно отчету, арендаторы в этих городах тратят более 30% своего дохода на аренду.

В то же время, некоторые регионы наблюдают снижение расходов на жилье, такие как Тампа, Флорида; Денвер и Миннеаполис, согласно данным индекса потребительских цен. Рост строительства жилья сыграл значительную роль в этих метрополиях, ослабив давление на цены. Рост населения привел к росту стоимости жилья в регионе залива Тампа, что привело к одному из самых высоких годовой инфляции в стране в прошлом году. Тем не менее, метро Тампа теперь может похвастаться одним из самых низких показателей, в основном благодаря увеличению предложения жилья.

Рынок недвижимости демонстрирует признаки восстановления на национальном уровне. Годовой рост цен на жилье замедлился в последние месяцы, согласно национальному индексу Case-Shiller, и составил 5,4% в июне по сравнению с предыдущим годом, по сравнению с 5,9% в мае, но достиг нового пика в этом месяце. Текущая ставка 30-летней ипотеки находится на самом низком уровне с мая 2023 года, предложение жилья увеличивается каждый месяц в этом году, а доходы домохозяйств остаются стабильными, способствуя доступности жилья.

Удачи с комфортным проживанием в Нью-Йорке

Доступность жилья является проблемой по-разному в разных местах, но Нью-Йорк в настоящее время лидирует как самый неблагоприятный рынок жилья в США.

Нью-Йорк является самым обремененным арендной платой городом в США, согласно отчету Moody's, с арендаторами, тратящими около 58% своего дохода на аренду во втором квартале. В среднем по стране этот показатель составил около 27% с апреля по июнь. Регион Нью-Йорк-Ньюарк-Джерси-Сити имел один из самых высоких годовой инфляции в июле, при этом ежемесячное увеличение в основном объясняется более высокими затратами на проживание, согласно данным комиссара регионального бюро труда Уильяма Дж. Сиблея.

«Разочаровывает смотреть на данные по Нью-Йорку», - сказал Лу Чен, старший экономист в Moody's и главный автор отчета. «Для многих семей, в зависимости от структуры домашнего хозяйства, невозможно жить в любой квартире без разделения».

Средняя арендная плата в Манхэттене, доме Таймс-сквер и небоскребов Нью-Йорка, составляла 4300 долларов в июле, согласно отчету Douglas Elliman и Miller Samuel Real Estate Appraisers and Consultants. В Бруклине средняя арендная плата в июле составляла 3600 долларов; в северо-западном Квинсе - 3450 долларов в этом месяце, согласно отчету. Средняя арендная плата по стране для всех типов комнат и собственности составляет 2106 долларов, согласно Zillow.

Цены на недвижимость в Нью-Йорке выросли быстрее всего, увеличившись на 9% в июне по сравнению с предыдущим годом, согласно данным Case-Shiller.

Проблемы с доступным жильем в Майами продолжаются

Регионы, которые испытали значительный рост населения в последние годы, в частности многие города на Юге, столкнулись с ростом расходов на жилье. От Майами до Атланты и Финикса, приток новых жителей во многих американских городах - некоторые в поисках более теплого климата, другие в поисках более низкой стоимости жизни - усилил спрос, в том числе на жилье. Сначала это привело к некоторым трудностям: индексы проживания для метро Майами, Атланты, Финикса и Тампа достигли рекордного максимума в 2022 году, согласно данным индекса потребительских цен.

Тем не менее, почти все эти метро теперь изменили курс: инфляция в Атланте, Тампе и Финиксе резко упала за последний год, благодаря снижению расходов на жилье. Исключение составляет Майами, который контрастирует со своим коллегой по штату.

«Тампа - это быстрорастущий район, и там много строительства, потому что у нас есть много доступной земли в прилегающих районах, таких как Хиллсборо и Паско», - сказал Брайан Адкок, председатель Тэмпа-Бэй Чеймбер, ранее CNN. «Теперь есть много больше районов, и это ключевое отличие от Майами».

Майами был вторым по обремененности арендной платой городом в США, согласно Moody's, с арендаторами, тратящими около 37% своего дохода на аренду. Индекс проживания CPI для метрополитенского района составил годовую ставку 5,8% в июне, согласно последним данным, по сравнению с 5,1% в июле по стране.

В дискуссиях об экономике и бизнесе высокие расходы на проживание в Нью-Йорке способствуют тому, что город является самым обремененным арендной платой районом в США, с арендаторами, тратящими более 58% своего дохода на аренду. Несмотря на трудности с доступностью жилья, Нью-Йорк все еще испытывает быстрый рост цен на недвижимость, что видно по росту на 9% в июне по сравнению с предыдущим годом.

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