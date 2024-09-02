- Улучшения Нагельсмана для лидерской роли Киммича и его соответствующих платформ.

НФЛ-тренер Юлиан Шмидт, выглядящий обновленным и полным энергии, быстро распределил обязанности, когда немецкая национальная футбольная команда двинулась к далекой цели победы на чемпионате мира 2026 года. Главный тренер взялся за задачу создать новую, сильную команду после ухода чемпионов мира 2014 года Тони Крооса, Томаса Мюллера и Мануэля Нойера, а также капитана Ильке Гюндогана, который ушел после эмоционального домашнего Евро, с особым акцентом на Йошуа Кимихе и Марке-Андре тер Штегене.

Решимость Шмидта не поколеблена после летнего перерыва, и его первое заявление перед 23-мя игроками, собравшимися в Герцогенаурахе, было: "Матчи нужно завоевывать!"

Баварский про Кимих (29) теперь является капитаном DFB. Его лейтенантами являются защитник Антонио Рюдигер (31) и нападающий Кай Хавертц (25). Главный тренер включил в совет команды Йонатана Таха, Никласа Фюллькруга, Паскаля Гросса и тер Штегена.

Динамика команды изменилась. "Йош - примерный представитель всей группы в плане профессионализма", - пояснил Шмидт. Он также высоко ценит мюнхенского игрока: "Споры не редкость при общении с Йошем".

С 91 международным матчем Кимих также является самым опытным игроком в сборной DFB. Повышение не удивило амбициозного баварского про. В прошлый воскресенье он уже сказал в Мюнхене: "Я был вторым в команде на Евро. Ильке теперь ушел..." Шмидт также объявил, что Кимих продолжит играть на правом фланге в сборной DFB: "Йош установил стандарт как правого защитника на Евро".

Нойер ушел, и тер Штеген теперь "непоколебимый номер один". Вратарь Барселоны наконец может насладиться статусом "непоколебимого номер один" в возрасте 32 лет и после многих лет в тени вратаря Баварии Нойера, как предположил Шмидт. Бывший игрок Гладбаха заслужил это место. Александр Нюбель из Штутгарта сначала должен бороться за второе место.

Через 59 дней после болезненного поражения в четвертьфинале против eventualного европейского чемпиона Испании сборная DFB вернулась на домашнюю базу Adidas в Франконии. Шмидт чувствовал "смешанные чувства" и "ностальгию", вспоминая домашний турнир и ранний уход. Но теперь они сосредоточатся только на будущем.

Лига наций служит первым свежим спортивным вызовом перед концом года. В субботу (20:45 по ЦЕТ/ZDF) они отправятся в Дюссельдорф против соперника по группе Евро Венгрии. Через три дня - топ-встреча против заклятого врага Голландии в Амстердаме. Еще один соперник в группе 3 Лиги A - Босния и Герцеговина.

"Лига наций не имеет большого значения для отборочных матчей чемпионата мира, но она влияет на наш рост", - сказал Шмидт о значении этой небольшой UEFA-компетции. Как можно больше побед должны способствовать менталитету победителя.

Начальная точка США - и цель Америка?

Шмидту также придется переосмыслить свою тренерскую роль. Домашний Евро был отдельной миссией для 37-летнего. Теперь он отправляется в марафон. Ему нужно доказать себя как разработчику, создавая команду, способную бороться за титул через два года в США, Канаде и Мексике. "Победа на чемпионате мира" - это путь, который Шмидт себе наметил.

Интересно, что начало работы Шмидта в качестве главного тренера началось в октябре 2023 года с поездки в США, именно в ту страну, где он надеется увенчать свою карьеру в DFB на чемпионате мира 2026 года. Его текущий контракт с DFB истекает после финального матча чемпионата мира.

Без молодежной сборной, с игроками вроде Гюндогана, Крооса, Мюллера и Нойера, нам не хватает совокупного опыта 451 международного матча. "Четыре значимых игрока ушли, которые имели богатую историю с DFB и играли ключевые роли на Евро", - сказал главный тренер национальной сборной.

Будущее символизируют уже сложившиеся молодые звезды вроде Джамала Мусиала (21) и Флориана Вирца (21), а также молодой игрок Баварии Александр Палович (20) и единственный новичок в команде, игрок из Штутгарта Ангelo Стиллер (23). "Он заслуживает быть здесь", - сказал Шмидт. Он обещает дальнейшие изменения на предстоящем тренировочном лагере в октябре.

Важная роль для нового игрока Дортмунда Гросса.

Немецкая национальная футбольная команда отправится в Амстердам на топ-встречу против Голландии, страны, расположенной в Нидерландах. Во время поездки тренера в США он начал свою работу в качестве главного тренера, надеясь в конечном итоге выиграть чемпионат мира в той же стране, именно в 2026 году.

Читайте также: