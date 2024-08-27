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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Ультраправая партия AfD предлагает исключить лиц, ищущих убежища, из участия в мероприятиях.

АфД предлагает рассмотреть штрафы для Бранденбурга после нападения ножом в Сол Geistlicher.

 and  Hanna Hofmann
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Бранденбургское отделение АФД выступает за исключение беженцев из общественных собраний в ответ на...
Бранденбургское отделение АФД выступает за исключение беженцев из общественных собраний в ответ на инцидент со стычкой в Золингене.

- Ультраправая партия AfD предлагает исключить лиц, ищущих убежища, из участия в мероприятиях.

Фракция ALFA-DEM в ландтаге Бранденбурга выдвинула предложение на предстоящем внеочередном заседании, спровоцированном трагическим ножевым нападением в Солingen. В предложении, в частности, содержится запрет на посещение общественных мероприятий для лиц, ищущих убежища, признанных беженцев и украинских беженцев от войны.

"Солingen мог бы быть любым городом сегодня или завтра", - заявила депутат от ALFA-DEM Лена Котре́ в Потсдаме. "Мы reached a point where we can no longer manage the situation."

Помимо требований сессии в четверг, ALFA-DEM также выступает за создание пограничной полиции Бранденбурга. Лица, ищущие убежище, которые отправляются в "отпускные поездки на родину", должны лишиться своего статуса и быть обязаны "постоянно возвращаться на родину". Также предлагается запретить размещение радужных флагов на общественных зданиях.

Партия ALFA-DEM занимает меньшинство в ландтаге Бранденбурга. Вероятность поддержки этого решения другими партиями крайне мала.

На пресс-конференции ведущий кандидат ALFA-DEM на сентябрьских выборах в ландтаг, Ганц-Христиан Берндт, обвинил ХДС, СДПГ, "Зеленых", FDP и "Левых" в продвижении "политики многообразия", которая, по его словам, приводит к "потере внутренней безопасности" и образованию "враждебных параллельных обществ", враждебных нашей нации.

В пятницу вечером во время городского фестиваля в Северном Рейн-Вестфалии в Солingen были убиты три человека, а восемь других, в том числе четыре серьезно ранены. Основным подозреваемым является 26-летний сириец, который в настоящее время находится в заключении. Федеральная прокуратура расследует его в связи с подозрением в убийстве и членстве в террористической организации "Исламское государство", взявшей на себя ответственность за нападение.

Несмотря на трагическое преступление в Солingen, ALFA-DEM предлагает ужесточить меры, такие как запрет на посещение общественных мероприятий для лиц, ищущих убежище и беженцев. Это эскалация в ответ на инцидент вызывает обеспокоенность по поводу возможного воздействия на многообразие и внутреннюю безопасность.

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