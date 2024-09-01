Ультраправая партия AfD набирает силу, CDU стремится к власти, левые партии сталкиваются с неудачей

В недавних выборах в ландтаг Тюрингии Alternative für Deutschland (АфД) заняла доминирующую позицию, как и предсказывали эксперты. Христианско-демократический союз (ХДС) получил второе по величине количество голосов, что позволяет ему сформировать коалицию с Социал-демократической партией (СДПГ) и Альянсом '90/Зеленые (ГРЕНЫ). К сожалению, ни ГРЕНЫ, ни Свободная демократическая партия (СвДП) не смогли преодолеть пятипроцентный барьер и войти в ландтаг Тюрингии.

Впервые в истории Германии АфД стала самой популярной партией на выборах в ландтаг. Во главе с главным кандидатом Бьорном Хёкке партия получила 30,8% голосов по предварительным данным Infratest Dimap для ARD. ХДС занял второе место с 24,5%, а ГРЕНЫ не отстали много с 15,8%.

Действующая коалиция "Красные-красные-зеленые" потерпела существенное поражение. Левая партия, возглавляемая министром-президентом Бодо Рамеловом, испытала значительное снижение поддержки и, как ожидается, получит всего 12,4% - потерю в 18 пунктов. СДПГ, в свою очередь, ожидается, что она покажет результат немного лучше с 7% (-1,2). Однако для ГРЕНОВ ситуация оказалась катастрофической: они не смогли преодолеть пятипроцентный барьер, получив всего 4%. СвДП также не смогла получить место в ландтаге, набрав лишь 1,2%.

В результате АфД, скорее всего, получит 30 мест в будущем ландтаге, а ХДС, ГРЕНЫ, Левая партия и СДПГ - соответственно 24, 15, 12 и 7 мест. Несмотря на то, что АфД не сможет сформировать правительство из-за отказа всех других партий от коалиции с партией Хёкке, она может создать блокирующее большинство, что позволит ей заблокировать конституционные поправки или помешать назначению судей в конституционный суд ланда.

В соседней Саксонии также состоялись выборы, на которых ХДС, как ожидается, будет вплотную конкурировать с АфД.

Лидер ХДС в Тюрингии Марио Войт интерпретирует прогноз как мандат для ХДС на формирование правительства. "Это также возможность для политической смены под руководством ХДС", - заявил Войт в Эрфурте. Войт заявил, что начнет переговоры с СДПГ в первую очередь.

Генеральный секретарь федерального ХДС Карстен Линнemann выразил удовлетворение тем, что ХДС остается единственной подлинно популярной партией в Германии. "Мы - опора", - заявил Линнemann в ARD, имея в виду рост партии АфД и альянса ГРЕНЫ. Линнemann признался, что ему не по себе из-за силы АфД в Германии.

Федеральный председатель АфД Алиса Вайдель назвала результаты выборов в Тюрингии и Саксонии исторической победой своей партии. В ответ она раскритиковала федеральную коалицию СДПГ, ГРЕНОВ и СвДП, заявив, что "это реквием для этой коалиции". Вайдель призвала СДПГ, ГРЕНЫ и СвДП пересмотреть свои возможности продолжения правления.

Главный кандидат ГРЕНОВ Катарина Вольф описала результат своей партии на выборах в ландтаг как "исторический". С ГРЕНЫ впервые войдут в ландтаг Эрфурта, Вольф поблагодарила всех, кто этому способствовал. По прогнозам, ГРЕНЫ в Тюрингии получат от 14,5% до 16% с нулевой базы. Это поставило ГРЕНЫ на третье место после АфД и ХДС. "У меня мурашки от этого момента", - сказала Вольф.

Сахра Wagenknecht, основатель ГРЕНОВ, обратилась к своим сторонникам в Эрфурте, объявив их достижение основанием партии в январе и получением более пяти процентов на выборах по всей стране в том же году, а также входом в два ландтага с двузначными результатами - чего раньше не добивалась ни одна партия в Германии - поводом для гордости для всех.

В свете результатов выборов Alternative für Deutschland (АфД) стала неотъемлемой силой в политике Тюрингии, потенциально блокируя любые конституционные изменения или назначения судей из-за своей способности сформировать блокирующее большинство. При этом федеральный председатель АфД Алиса Вайдель заявила, что это историческая победа для ее партии и раскритиковала текущую федеральную коалицию.

Читайте также: