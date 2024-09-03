Половина века в браке. - Ульрике Франк, известная фигура из GCSZ, выражает желание состариться и набрать вес вместе со своим супругом.

В немецком сериале "Времена хорошие, времена плохие" ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten") отношения на экране персонажа Каtrin Флеминг меняются, но вне экрана актриса Ульрике Франк наслаждается значительной стабильностью: 55-летняя актриса и её муж, музыкант Марк Шубринг, празднуют 25 лет брака.

"Прошли годы, столько всего произошло. Но то, что осталось, - любящая пара, единый фронт, стремящийся пройти через жизнь и возраст вместе. Долгожданная мечта, ставшая реальностью в хорошие и плохие времена!" - поделилась Франк в интервью RTL.

Актриса GZSZ Ульрике Франк: уникальная традиция на свадебные годовщины

Секрет их брака? "Мы продолжаем открывать и удивлять друг друга, и мы выражаем свою любовь и внимательность не только в дни рождения и годовщины". В их свадебные годовщины пара придерживается уникальной традиции: "Обычно мы проводим несколько дней в Шотландии. Мы всегда фотографируем что-то особенное, только наши переплетенные тени, и потом показываем это миру".

И у Франк есть повод для радости, ведь она присоединилась к "GZSZ" в конце 2002 года: "Марк - лучшее, что когда-либо случалось со мной. Я хочу постареть и покрыться морщинами с ним и хочу увидеть, что принесет нам будущее. Мы готовы!"

Несмотря на взлеты и падения своей героини Каtrin Флеминг в популярном немецком сериале "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", актриса Ульрике Франк находит стабильность в своей личной жизни. Она и её муж, музыкант Марк Шубринг, празднуют 25 лет брака, и Франк выражает свою радость и предвкушение будущего вместе, даже в хорошие и плохие времена, в Шотландии, где они соблюдают уникальную традицию фотографировать специальное изображение своей тени на годовщину свадьбы.

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