- Укусы клещей, небесные тела и гидратация бассейна

День 5 в лагере звёздного джеунля проходит под знаком продолжающейся вражды между DJane Гийулой Зигель (49) и актрисой "Прощай, Германия" Дэнни Бюchner (46), разделившей лагерь на два враждебных лагеря. Точные причины этой вражды остаются неясными, но последняя серия "Я знаменитость - битва за звёздный джеунль" (сейчас на RTL+, выходит в эфир tomorrow) добавляет масла в огонь.

Звезда реалити-шоу Мола Адебиси (51) и Кадер Лот (51) начинают свой день с квеста и рыбалки. Их цель - продемонстрировать свой хладнокровный характер и способность общаться, будучи слепыми. Шесть ключей находятся в игре, один из которых открывает сундук с сокровищами. С завязанными глазами Адебиси должен извлечь предметы из аквариума с помощью длинного удочки для рыбы и положить их в коробку, при этом Лот ему помогает. "Общение между мужчиной и женщиной и прекрасно, и сложно", - замечает Адебиси позже.

Когда время истекает, они получают три ключа, в том числе правильный. Их триумф встречают аплодисментами, когда они несут сундук с сокровищами обратно в лагерь. Однако им нужно сотрудничать со своими товарищами по лагерю, чтобы ответить на вопрос - сколько минут в неделе? А) 10 080 или Б) 14 560? Этот вопрос вновь разжигает напряжение. Зигель пытается решить проблему, написав её в песке, но группа быстро выбирает ответ Б, что приводит к пустому сундуку. "Это была чистая глупость и коллективное давление", - возмущается Зигель.

Следующий спор не заставляет себя ждать. Победительница "Острова любви" Елена Мирас (32) критикует Зигель за то, что та делится сигаретами с другими жителями, нарушая правила. Мирас боится, что может лишиться своих привилегий в качестве наказания. Зигель признаёт проблему в группе, но позже перед камерой обещает: "Я позабочусь, чтобы больше никто не заметил этого".

В четвёртом эпизоде Дэнни Бюchner меняет роли, очевидно, взяв на себя пост Зигель в качестве повара лагеря. В результате Лот и бывшая участница "Германии Следующая топ-модель" Сара Кнаппик (37) теперь отвечают за кормление обитателей лагеря. Зигель наблюдает за происходящим с недовольным видом вместе со своими союзниками, Ханкой Раквиц (55) и Джорджиной Флёр (34), комментируя кулинарные способности своих конкурентов. Кнаппик и Лот готовят блюдо из крокодиловой лапы, риса, цукини, ананаса и фенхеля. Зигель вспоминает: "Как всё может пойти не так?"

На следующий день группа взрывается спорами о управлении огнём, сборке воды и других задачах. Бюchner передаёт эстафету лидерства бывшему футболисту Торстену Легату (55) утром. Легат решает вернуть Зигель на пост главного повара, чем расстраивает Бюchner.

Постоянные споры сказываются на Джорджине Флёр, которая плачет у костра, чувствуя себя не оценённой и незамеченной. Однако после жаркого спора с Адебиси ситуация, кажется, улучшается.

И Сара тоже, в своей беседе с Кадером Лотом и Дэнни Бюchner, плачет, вспоминая своё прошлое в "Германии Следующая топ-модель" и размышляя о своей жизни. Она пережила множество испытаний и теперь "глубоко благодарна" - и за взлёты, и за падения.

Затем Елена Мирас выбирает другой путь - путь вверх. В джеунльском испытании "Вертикальное восхождение" 32-летней Елене приходится преодолеть свой страх высоты и встретиться с ящерицами, тараканами и змеями на пути к звёздам. Тем временем тренер команды Торстен Легат сталкивается со змеями, преследующими его. Результат: слёзы Елены, четыре из двенадцати возможных звёзд и гордый Торстен, который не может перестать говорить, когда возвращается в лагерь.

Джорджина купается в воде для приготовления пищи, Джиджи говорит о своей "сексуальной религии"

Между конфликтами между Зигель и Бюchner в пятом эпизоде есть и странные моменты. Джорджина обнаружила странную практику в лагере - она крадёт воду для приготовления пищи с огня и наслаждается горячей ванной в раковине. "Отличная идея", - думает Ханка. "Она украла мою идею", - критикует Гийула.

Телеведущий Джиджи Бирофио (25) пытается познакомить Ханку со своим итальянским дядей. Однако когда актриса признаётся, что теперь идентифицирует себя как асексуальную и не заинтересована в сексе, Джиджи остаётся в замешательстве, почти пересматривая свои убеждения: "Это моя вера, три заповеди Джиджи: 'Есть, Секс, Спать'".

despite the ongoing disputes between Giulia and Danni, Mola and Kader successfully retrieve keys during their scavenger hunt and fishing expedition, but their victory is short-lived when the group incorrectly answers a question, leading to an empty treasure chest. The tension continues as Elena criticizes Giulia for sharing cigarettes, leading to further disputes within the camp.

In an unusual turn of events, Georgina steals cooking water for a bath, causing disagreement among the campers, while Gigi's attempt to set Hanka up with his uncle is met with an unexpected response when Hanka reveals her asexual identity, leaving Gigi momentarily questioning his beliefs.

