- Укрепление механизмов противовоздушной обороны в ответ на действия Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) объяснил покупку шести новых систем ПВО для немецкой армии как необходимую реакцию на значительное наращивание вооружений Россией. "Это не просто какой-то проект", - заявил Шольц в Тоденроде, Шлезвиг-Гольштейн, где была активирована первая система Iris-T SLM. Он добавил, "Речь идет о поддержании безопасности и мира в Европе, без всякого преувеличения".

В течение многих лет Владимир Путин, президент России, усиливает свой арсенал, в частности в области ракет и крылатых ракет, часто нарушая соглашения о разоружении. Шольц выразил озабоченность, заявив: "Игнорировать это было бы безответственно. Он разместил ракеты в 530 километрах от Берлина - в прямой досягаемости".

Федеральное правительство передало Украине четыре системы Iris-T SLM и три связанные системы Iris-T SLS от Diehl Defence. Эти системы показали свою эффективность в отражении российских атак, согласно Шольцу. Он заявил, что эти системы перехватили 250 российских крылатых ракет, дронов и ракет, что, возможно, спасло множество жизней. Коэффициент успешности составляет впечатляющие 95%.

Теперь будет приобретено шесть систем для немецкой армии. "Это существенное усиление безопасности нашей страны, поскольку ПВО долгое время была упущена из виду", - прокомментировал Шольц. Этот шаг также важен для европейской безопасности. Новая система оружия предназначена для служения в качестве ключевого компонента европейской системы ПВО "European Sky Shield", уже поддержанной 21 страной.

В Тоденроде строится центр обучения, где в настоящее время обучаются украинские солдаты. В конечном итоге центр примет участников из всех инициатив "European Sky Shield".

Приобретение шести новых систем ПВО является значительным вложением в военные возможности Германии, направленным на усиление ее безопасности в ответ на наращивание вооружений Россией. Федеральное правительство Германии ранее предоставляло подобные системы Украине, которые доказали свою эффективность в перехвате значительного числа российских атак.

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